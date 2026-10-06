Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa con sus esfuerzos para enfrentar el delito, especialmente en los espacios del sistema de transporte como TransMilenio. De acuerdo con información suministrada por la Policía de Bogotá y difundida por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en la estación Calle 100, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, se registró recientemente un caso destacado: la captura en flagrancia de una pareja que, según la denuncia, agredió físicamente a una guarda de seguridad. La situación se produjo cuando la empleada solicitó a estas personas que salieran de las instalaciones, pues presuntamente estaban haciendo ventas informales, acción que está prohibida dentro del sistema de transporte público.

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Los hechos escalaron rápidamente y fue necesario el llamado de apoyo por parte del personal de seguridad, quienes solicitaron la presencia de la Policía. Tras acudir al lugar, los uniformados procedieron a detener a los dos implicados, quienes fueron entregados a las autoridades competentes para que se adelanten los procedimientos judiciales correspondientes por el presunto delito de lesiones personales. La gravedad del incidente refuerza la importancia de las labores de control y vigilancia tanto de la Policía como del propio personal de seguridad, quienes enfrentan a diario diferentes riesgos en el ejercicio de sus funciones.

Según datos oficiales de la Policía de Bogotá, en lo que va de 2026 se han realizado 1.540 capturas por diversos delitos cometidos dentro del sistema TransMilenio. Esta cifra da cuenta de la magnitud de los desafíos en materia de seguridad que enfrenta la ciudad y, en particular, sus escenarios de transporte público. La rápida acción de las autoridades y la colaboración interinstitucional buscan no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir que este tipo de agresiones y delitos se repitan.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia compartió más detalles sobre este hecho a través de su cuenta en la red social X, resaltando la importancia de la denuncia ciudadana y la intervención oportuna que permitió capturar a los implicados en el mismo momento del hecho. Finalmente, se recuerda a la comunidad la importancia de reportar cualquier acto que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, un canal fundamental para fortalecer los procesos investigativos y de sanción en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas capturas ha realizado la Policía en TransMilenio durante 2026?

Según reportes oficiales de la Policía de Bogotá, en el transcurso de 2026 se han efectuado 1.540 capturas por distintos delitos cometidos en el sistema de transporte TransMilenio. Estos datos reflejan la operación constante de las autoridades para contrarrestar hechos delictivos y preservar la seguridad de los usuarios en el transporte público.

¿Cómo se puede denunciar un delito o alteración de la convivencia en Bogotá?

Las autoridades recomiendan acudir a la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier acto contrario a la convivencia o delictivo dentro de la ciudad. Este canal facilita la intervención oportuna de la Policía y permite iniciar procesos de investigación y sanción para contribuir a una Bogotá más segura y ordenada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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