Por: El Espectador

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Los hermanos José Jaime y Julián Uscátegui, ambos con carreras políticas en el partido Centro Democrático, se han convertido en figuras centrales en el debate sobre seguridad en Bogotá. José Jaime es representante a la Cámara, mientras que Julián ocupa una curul en el Concejo de Bogotá. Ambos son hijos del general retirado del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, quien estuvo en prisión por omisión en la masacre de Mapiripán y luego recuperó su libertad tras acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Desde sus cargos, los hermanos Uscátegui han impulsado la propuesta de militarizar la capital colombiana, centrando su atención en tres localidades específicas. Plantean que la medida, consistente en incrementar la presencia militar, busca garantizar la tranquilidad y mejorar la seguridad en sectores que, según ellos, han sido desprotegidos por la administración distrital. Según su análisis, Bogotá presenta falencias notables en la protección de la ciudadanía, y consideran que la respuesta de las autoridades locales no ha estado a la altura de las necesidades. Por tal motivo, sostienen que la intervención de las Fuerzas Militares es "la única salida" viable ante la escalada de inseguridad reportada en esas zonas.

Buscando que la iniciativa no se perciba simplemente como una propuesta exclusiva de la derecha, los Uscátegui decidieron incluir a la ciudadanía en el proceso. El 17 de enero de este año, iniciaron un recorrido por las localidades priorizadas con el objetivo de recolectar firmas que les permitieran convocar un cabildo abierto distrital, mecanismo de participación ciudadana que habilita la discusión pública sobre temas de interés común. Según la información, la recolección de apoyos se extendió durante casi dos meses y concluyó con la presentación de las firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

A finales de agosto, la Registraduría certificó la validez de 37.056 firmas, cifra que permitió el avance del proceso y abrió la puerta para que la propuesta sea discutida en el marco del cabildo abierto. Con este paso, los hermanos Uscátegui lograron incorporar de manera formal la discusión sobre militarización al debate público en Bogotá. Según los datos analizados y comentarios de expertos consultados, el siguiente paso consistirá en evaluar tanto la eficacia como la viabilidad de esta estrategia, considerando los retos y las implicaciones para la ciudad y sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un cabildo abierto distrital en Bogotá y cuál es su importancia?

Un cabildo abierto distrital es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los habitantes de Bogotá discutir directamente temas de interés público con las autoridades. En este proceso, la recolección y validación de un número determinado de firmas habilita una sesión especial donde la comunidad y los representantes pueden exponer argumentos y buscar soluciones. La importancia radica en que fomenta mayor transparencia y participación de la ciudadanía sobre decisiones clave, como la seguridad en la capital.

¿Por qué los hermanos Uscátegui proponen militarizar ciertas localidades de Bogotá?

De acuerdo con la información, los hermanos Uscátegui consideran que hay deficiencias en la protección de los ciudadanos en Bogotá y que la administración distrital no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad. Por ello, sostienen que la militarización de tres localidades es necesaria para brindar tranquilidad a los habitantes y responder al aumento en incidentes de inseguridad reportados en estos sectores, apoyando su propuesta en la trascendencia del tema para la agenda política y social de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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