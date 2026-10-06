La tensión en el Congreso de la República escaló a los terrenos disciplinarios tras confirmarse que la mesa directiva de la Cámara de Representantes trasladó de manera formal una queja ético-disciplinaria en contra de la representante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín. El proceso recae sobre la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista, corporación encargada de evaluar las acciones de los legisladores tras un agitado altercado ocurrido el pasado 30 de septiembre de 2026.

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Los hechos que motivaron esta solicitud de investigación se registraron al término de un intenso debate centrado en la eliminación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). En medio de los cruces verbales y la polarización propia de la discusión, la parlamentaria Estrada se aproximó al representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, y lo sujetó de la chaqueta. La escena quedó grabada tanto en las transmisiones oficiales de la corporación como en los registros de los asistentes, material que rápidamente circuló por redes sociales y generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y de la opinión pública.

Ante la gravedad visual del incidente, la solicitud de revisión fue elevada ante Óscar Fabián Espinosa, presidente de la Comisión de Ética, bajo las firmas del presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil, y del vicepresidente, Simón Molina. Las directivas de la corporación solicitaron determinar si el contacto físico perpetrado por la congresista constituye una flagrante vulneración de los deberes que rigen el ejercicio parlamentario y el decoro institucional. Asimismo, aclararon en el documento que la queja se limita de manera estricta al comportamiento físico de la legisladora, blindando sus opiniones políticas, su ideología o el sentido de sus votos para garantizar la libertad de expresión.

Para fundamentar el recurso disciplinario, la mesa directiva se basó en el marco normativo vigente, que incluye las disposiciones de la Ley 1828 de 2017 —la cual compila el Código de Ética y Disciplinario del Congresista—, el artículo 185 de la Constitución Política de Colombia y los artículos 58 y 59 de la Ley 5.ª de 1992.

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Poco después de que el video se hiciera viral, la representante Verónica Estrada emitió un pronunciamiento público a través de su cuenta en la red social X, reconociendo que los ánimos se desbordaron. “Reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, escribió la congresista, añadiendo que aunque existen diferencias ideológicas profundas que seguirán debatiéndose con fuerza, es necesario saber bajar el tono y actuar con respeto.

No obstante las disculpas públicas, el trámite institucional siguió su curso legal. Ahora, la Comisión Legal de Ética, integrada por 20 representantes, revisará las pruebas y escuchará a las partes para definir si hay méritos para abrir un proceso formal. De hallarse responsabilidades, el régimen de la Ley 1828 contempla sanciones que van desde una amonestación escrita de carácter privado para faltas leves, una amonestación pública leída en plenaria para faltas graves, hasta la suspensión temporal del cargo por un rango de 10 a 180 días con el respectivo descuento de honorarios en el escenario de conductas catalogadas como gravísimas.

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