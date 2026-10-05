Por: El Espectador

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El Congreso de la República aprovechó la semana de receso escolar, que transcurrió del 5 al 9 de octubre, para aplazar las discusiones en el Legislativo. Esta pausa coincidió con el periodo de vacaciones de los estudiantes en Colombia, lo que permitió a los parlamentarios posponer debates clave. Sin embargo, siguiendo la directriz de las mesas directivas de la Cámara y el Senado, está previsto que los congresistas reemplacen este tiempo retomando sesiones extraordinarias los días jueves y viernes de la siguiente semana, comprendida entre el 13 y el 19 de octubre.

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El punto central de esta reactivación legislativa será el debate y la eventual aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2027. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado dedicarán sus esfuerzos a este asunto, ya que existe un plazo límite hasta el 20 de octubre para que el Legislativo lo apruebe. Si no se logra un consenso antes de esa fecha, el Ejecutivo podrá definir el monto inicialmente aprobado, que asciende a COP 634,9 billones, según lo estipulado en las Comisiones Económicas Conjuntas Tercera y Cuarta. El monto ya cuenta con más de 615 proposiciones, las cuales fueron presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con información de El Espectador.

El debate del presupuesto incluye algunos recortes y redistribuciones significativas. Una de las reducciones más importantes afecta al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tendrá un recorte de COP 170.000 millones. Además, se destaca una transferencia de COP 2 billones desde la sección del Ministerio de Hacienda hacia Salud y Protección Social. También se destinarán COP 100.000 millones adicionales para la Rama Judicial, con el objetivo de cubrir requerimientos asociados al ajuste de la bonificación judicial, y COP 99.100 millones para el sector de Deporte y Recreación.

Paralelamente, el Ministerio del Interior continuará con los acercamientos ante el Congreso para radicar la primera agenda legislativa del gobierno de Abelardo de la Espriella. El contenido de este llamado "ABC Legislativo", revelado por El Espectador, incluye iniciativas como la oficialización de Barranquilla como capital alterna, proyectos de protección y transparencia para los congresistas y figuras de “gerentes regionales”. Entre las propuestas se encuentra la Ley de experimentación territorial, que busca permitir que ciertos territorios puedan probar formas innovadoras de ejercer competencias durante un tiempo definido y analizar, a partir de la experiencia y la evidencia, si son replicables, ajustables o descartables.

Adicionalmente, una de las propuestas sugiere asignar delegados del Gobierno en cada región, con responsabilidades y plazos claros, para que la restitución de servicios esenciales, como agua y luz, se agilice bajo esquemas temporales coordinados con el sector vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios clave incluye el presupuesto general de la nación 2027 que discute el Congreso?

El presupuesto general de la nación para 2027 contempla recortes y redistribuciones notables, como el recorte de COP 170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como la transferencia de COP 2 billones hacia Salud y Protección Social. Además, se asignan recursos adicionales para la Rama Judicial y el sector Deporte y Recreación, lo que evidencia prioridades renovadas en inversión social y reformas dentro del gasto estatal.

¿Qué es la Ley de experimentación territorial que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La Ley de experimentación territorial, según El Espectador, es una iniciativa que permitiría a regiones del país ensayar, durante un tiempo limitado y bajo parámetros definidos, formas distintas de ejercer ciertas competencias. Su propósito es que, con base en la experiencia y evidencia recolectada, el país decida si estas innovaciones se extienden, se modifican o se descartan definitivamente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.