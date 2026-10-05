El Congreso de la República tendrá una semana sin sesiones formales entre el 5 y el 9 de octubre, coincidiendo con el receso escolar de los estudiantes. La decisión ya genera cuestionamientos porque los parlamentarios dejarán de asistir a plenarias y comisiones durante esos días, aunque la Mesa Directiva determinó que el tiempo deberá ser compensado posteriormente.

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La medida responde a una solicitud de varios congresistas que buscan aprovechar esos días para compartir con sus familias. Sin embargo, el descanso no significará una suspensión total de sus actividades, pues los funcionarios deberán continuar trabajando y algunos legisladores tienen previstas reuniones políticas y encuentros de sus respectivas bancadas.

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El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, aseguró en la FM que los congresistas están dispuestos a cumplir con las jornadas adicionales que sean necesarias. “Nosotros estamos listos cuando nos llamen”, afirmó, y explicó que la instrucción de la Presidencia del Senado es trabajar durante toda la semana siguiente como una especie de compensación por los días que no habrá sesiones.

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Cadavid también reconoció que el receso no tiene el mismo impacto para todos los parlamentarios, pues algunos no tienen hijos en edad escolar. “Yo soy uno de los que no tiene hijos en el colegio”, señaló el congresista, quien agregó que aprovechará esos días para visitar a su familia y desplazarse a las regiones. Su argumento es que lo importante será recuperar posteriormente el tiempo que no se utilice en las sesiones.

Desde el Pacto Histórico también confirmaron que habrá recuperación de las jornadas. El senador Kevin Gómez explicó que la Mesa Directiva tomó la decisión de compensar la semana y señaló que la programación contempla sesiones de martes a viernes después del receso. De esta manera, los congresistas deberán extender su actividad legislativa para cubrir los días en los que no habrá reuniones formales.

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Aunque el Capitolio no tendrá la actividad habitual de una semana ordinaria, la agenda política continuará. Se esperan reuniones de las bancadas y encuentros de los congresistas encargados de estudiar el Presupuesto General de la Nación de 2027, con el propósito de avanzar en la ponencia que deberá llegar al último debate. La semana de receso escolar, por tanto, no representará una pausa completa para la actividad política del Congreso.

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