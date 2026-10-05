Por: El Espectador

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Luego de oficializar su salida del Centro Democrático, la exsenadora María Fernanda Cabal ha decidido encabezar una nueva colectividad de cara a las elecciones regionales de 2027. Se trata del Partido Republicano, surgido de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fundó Rodolfo Hernández –exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial fallecido–. El anuncio se realizó en Santander, donde Cabal declaró: "Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar".

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De acuerdo con El Espectador, Cabal ya había dejado entrever el camino hacia la independencia. En entrevista con ese medio, reveló que había recibido propuestas para crear alianzas con partidos pequeños y obtener personerías jurídicas, proceso que culminó con la consolidación de la colectividad. Aunque buscó en primera instancia la escisión del Centro Democrático, no consiguió respuesta y optó por seguir organizando su movimiento a nivel nacional. Cabal ha manifestado que su prioridad es escoger candidatos en todo el país, apostando por "perfiles que la gente quiere ver como su alcalde, su gobernador, su concejal o su diputado", respaldada tanto por sus simpatizantes como por otras figuras políticas relevantes.

En el lanzamiento acompañó a Cabal el senador "Jota Pe" Hernández, quien proviene de Alianza Verde y también intentó separarse de su partido sin obtener el respaldo requerido. El propio Hernández explicó que había diseñado una identidad para su propio partido, pero ante el fracaso de la escisión, decidió vincularse al proyecto republicano. Destacó la influencia y el apoyo del fallecido Rodolfo Hernández en su trayectoria, al afirmar que fue invitado por la familia, especialmente por Socorro Oliveros de Hernández, viuda del exalcalde, quien valoró su actividad política y los proyectos futuros de Cabal.

La exsenadora ha sido enfática al señalar que no buscará cargos en las elecciones de 2027, ya que su objetivo principal es presentarse como candidata presidencial en 2030, según manifestó a El Espectador. Para Cabal, las disputas internas no restan importancia a su proyecto: "La disputa política es una disputa por el poder y tenemos que enamorar a ese público. Nos encontraremos en los eventos políticos y electorales que sean necesarios". Así, el Partido Republicano inicia su camino de la mano de Cabal, quien busca construir una nueva opción de derecha en Colombia.

¿Cuál es el origen del nuevo Partido Republicano en Colombia?

El Partido Republicano nace a partir de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción, una colectividad fundada por Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial. Esta transición fue respaldada tanto por simpatizantes de Hernández como por figuras políticas que buscaron nuevas alternativas en el espectro de derecha.

¿Por qué María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático y cuál es su objetivo con el Partido Republicano?

María Fernanda Cabal renunció al Centro Democrático por su deseo de consolidar una colectividad donde no tuviera "jefes" y pudiera liderar una derecha con carácter en Colombia. Su meta, de acuerdo con lo que expresó a El Espectador, es escoger candidatos en todo el país y enfocarse en su eventual candidatura presidencial para 2030.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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