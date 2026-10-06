En medio de los hechos de alto impacto a nivel nacional, la preocupación por las lluvias se ha convertido en un tema de interés en Bogotá debido a las fuertes precipitaciones.

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Así es como el especialista Max Henríquez sorprendió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para lanzar un pronóstico desalentador para más de uno en la capital colombiana.

“Alístense para el aguacero de esta tarde en Bogotá. Hay una probabilidad del 90% desde la 1 p. m. en adelante”, afirmó el experto acerca de las posibilidades climáticas en la ciudad este martes 6 de octubre de 2026.

Esta información, a la que le agregó un gráfico en el que justificó lo dicho, surgió a las 10:44 de la mañana, con lo que alertó a más de uno de los ciudadanos sobre esta eventualidad.

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Cabe recordar que Bogotá vivió una granizada en la tarde del lunes 5 de octubre, por lo que el aviso por parte de Henríquez toma especial importancia para tomar las medidas adecuadas.

Resulta determinante tener en cuenta que las prevenciones frente a las lluvias ayudan para que la movilidad sea mucho mejor controlada por los conductores y sepan cómo andar con mayor seguridad.

Esta fue la imagen que el experto replicó en la publicación en la que expuso la probabilidad tan alta de lluvias, en un periodo en el que el clima vive momentos de constante cambio:

Alistense para el aguacero de esta tarde en Bogotá. Hay una probabilidad del 90% desde la 1 pm en adelante https://t.co/sa11Emqzu1 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 6, 2026

El reporte del Idiger mostró que las lluvias se concentraron principalmente en las localidades de Fontibón y Engativá, con barrios como Modelia entre los más afectados por el granizo.

De hecho, la avenida Boyacá fue una de las que más sintió esta precipitación climática, lo que provocó la congestión vehicular en medio de las complicaciones propias de la fuerte lluvia.

Otras vías principales con trancones fueron la calle 13, calle 26 y la avenida Ciudad de Cali, por lo que es probable que una nueva afectación desemboque en estos puntos de la capital colombiana.

¿Cuáles son las zonas con más lluvias en Bogotá?

Engativá y Fontibón figuran actualmente como las localidades con mayor probabilidad de lluvias en Bogotá, según el IDEAM.

Ambas zonas concentran la mayoría de pronósticos recientes de precipitaciones moderadas y fuertes dentro de la capital.

El 5 de octubre de 2026, una fuerte granizada afectó especialmente a Kennedy, Engativá y sectores de Suba.

Ese episodio dejó 264 descargas eléctricas sobre Bogotá, según mediciones satelitales reportadas por el instituto meteorológico.

En la Sabana de Bogotá se registraron además 1.973 rayos, concentrados en Pacho, Subachoque y La Peña.

El director del IDIGER, Guillermo Escobar, confirmó que las precipitaciones más severas golpearon la zona central-occidental de la ciudad.

Según Escobar, se atendieron cerca de cinco emergencias por caída de árboles tras la fuerte tormenta registrada.

También se presentaron inundaciones por reflujo de aguas lluvias en varios barrios residenciales y comerciales de Bogotá.

Para los días siguientes, el IDEAM proyectó lluvias frecuentes, con mayor intensidad los lunes, miércoles y viernes.

Esas precipitaciones tendrían mayor incidencia en sectores del norte y centro de la ciudad, según el pronóstico oficial.

La coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del IDEAM, explicó que persisten probabilidades de lluvia para los próximos días.

Según Rueda, el occidente y noroccidente de Bogotá mantienen mayor probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes.

El instituto recordó que los episodios de lluvia y granizo son habituales en octubre y noviembre en la región Andina.

Esto incluye específicamente el altiplano cundiboyacense, zona donde Bogotá se encuentra geográficamente ubicada dentro de Colombia.

El IDEAM proyecta que las temporadas de lluvias regulares continuarán de forma dispersa hasta el 30 de noviembre.

Esa tendencia aplicaría también para las regiones Andina, Caribe y Pacífica del territorio colombiano.

La entidad reiteró que el fenómeno de El Niño no elimina las lluvias, solo reduce su volumen total esperado.

En conjunto, Engativá, Fontibón, Kennedy y Suba aparecen como las localidades bogotanas con mayor exposición a lluvias recientes.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.