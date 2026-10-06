Por: Portal Bogotá

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Las lluvias y granizadas en Bogotá han sido fenómenos recientes que han llevado a las autoridades a recomendar mayor preparación desde los hogares para evitar afectaciones durante estos eventos climáticos. Según información de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), es necesario que la ciudadanía adapte sus viviendas y mantenga una actitud preventiva para reducir riesgos frente a los temporales en la capital.

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De acuerdo con recomendaciones del IDIGER, la preparación empieza en casa y abarca acciones que pueden ser decisivas para evitar reboses de agua y encharcamientos tanto en domicilios como en edificios, instituciones educativas o comercios. Entre las sugerencias, se destaca la limpieza regular de canales, cubiertas, bajantes y todos los sistemas de drenaje de aguas lluvias; además de verificar constantemente el estado de las cubiertas y elementos ligeros, especialmente tras una granizada.

Respecto a la movilidad, el IDIGER aconseja que, si se conduce durante una granizada, se debe disminuir la velocidad y mantener al menos medio metro de distancia con otros vehículos, además de evitar frenadas bruscas para no causar accidentes. Para quienes se encuentren en la calle, la recomendación es permanecer en casa y, si es necesario, buscar un resguardo seguro lejos de árboles, postes eléctricos o estructuras susceptibles de desprenderse.

Luego de la tormenta, es fundamental retirar los residuos de granizo de techos, drenajes y alcantarillas. Igualmente, se insiste en no arrojar residuos o escombros en vías, canales o sumideros, ya que estos pueden causar taponamientos e inundaciones. Espacios como edificios con sótanos deben contar con sistemas de bombeo funcionales y un mantenimiento preventivo de bombas, rejillas y desagües para evitar filtraciones.

El IDIGER recomienda reportar cualquier situación de riesgo a través de la Línea de Emergencias 123, canal oficial para facilitar la atención y verificación por parte de las autoridades, así como mantenerse informado con el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), herramienta que permite monitorear en tiempo real las condiciones meteorológicas en las diferentes localidades.

Frente a eventos extremos como el fenómeno de El Niño, el IDIGER aclara que, aunque este fenómeno tiene impacto en las temporadas de sequía, no elimina la posibilidad de lluvias intensas y granizadas en Bogotá. Por eso, es indispensable mantener en óptimo estado todos los sistemas de drenaje y monitorear las alertas oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDIGER para evitar daños por lluvias y granizada en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático sugiere mantener limpias cubiertas, canales, bajantes y drenajes; no arrojar residuos en calles o sumideros; evitar permanecer bajo árboles o postes durante la granizada; reportar riesgos a la Línea 123 y, para edificaciones con sótanos, verificar periódicamente los sistemas de bombeo y asegurar que rejillas y desagües no estén obstruidos.

¿Cómo consultar el estado del clima y las alertas por lluvia en Bogotá?

La ciudadanía puede utilizar el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) para seguir en tiempo real las condiciones meteorológicas en las distintas localidades. Además, el Distrito monitorea y coordina la reacción frente a los reportes de emergencias, facilitando información actualizada sobre lluvias y granizadas que puedan presentarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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