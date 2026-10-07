La preocupación de habitantes del sector Sabana de Tibabuyes, en la localidad de Suba, Bogotá, terminó en un triste hallazgo. Una mujer adulta mayor fue encontrada sin vida dentro de la vivienda en la que residía, ubicada en inmediaciones de la carrera 128 con calle 142.

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De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, la mujer llevaba varios días sin ser vista, situación que causó inquietud entre sus amigas, familiares y personas cercanas, quienes decidieron alertar a las autoridades.

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Ante la alerta de la comunidad, unidades de Bomberos y de la Policía acudieron al inmueble para verificar qué estaba ocurriendo. Los organismos de emergencia tuvieron que ingresar a la vivienda, donde encontraron a la adulta mayor sin signos vitales.

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Según el reporte preliminar atribuido al CTI, la mujer llevaría aproximadamente ocho días fallecida al momento del hallazgo. Las primeras verificaciones apuntarían a que la muerte se habría producido por causas naturales. Sin embargo, serán las autoridades competentes y los procedimientos de Medicina Legal los que permitan establecer oficialmente las circunstancias y causa del fallecimiento.

La mujer, quien era pensionada, residía sola en el inmueble. Su compañía durante sus últimos días eran un perro y un gato, que quedaron posteriormente bajo el cuidado de personas allegadas.

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El caso causó consternación entre los vecinos de Sabana de Tibabuyes, quienes manifestaron preocupación por el hecho de que la mujer permaneciera varios días sin que se conociera su situación.

La investigación continuará para establecer con precisión cuándo ocurrió el fallecimiento y confirmar las causas de la muerte.

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