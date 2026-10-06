La reclusa estadounidense Christa Pike permanece consciente y con capacidad de expresarse verbalmente luego de sobrevivir a un intento fallido de ejecución, confirmaron sus apoderados judiciales. “Consciente y puede hablar”, indicaron sobre la mujer.

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Pike, de 50 años, recibe cuidados médicos especializados mientras continúa bajo custodia policial con esposas en un centro hospitalario, según informó su equipo defensivo mediante un comunicado oficial emitido este martes.

Sus abogados destacaron la evolución de la paciente calificándola como una recuperación “médicamente sin precedentes”, aunque reconocieron que el pronóstico general todavía causa bastante incertidumbre clínica.

La reclusa sobrevivió a la aplicación de dos inyecciones letales durante la semana pasada, motivo por el cual la trasladaron de urgencia a una clínica especializada ubicada en Nashville, Tennessee.

Pike afronta la pena capital tras haber recibido una sentencia condenatoria por el asesinato de Colleen Slemmer, hecho criminal perpetrado en el año 1995 en territorio estadounidense.

El caso de Christa Pike con su condena a muerte en Estados Unidos se ha convertido en uno que replantea a la justicia de ese país sobre el mecanismo de castigo en cuestión.

¿Por qué condenaron a Christa Pike?

Christa Pike recibió una condena a muerte tras ser hallada culpable del homicidio en primer grado de Colleen Slemmer, de 19 años.

El crimen ocurrió el 12 de enero de 1995 en el campus de la Universidad de Tennessee, ubicado en la ciudad de Knoxville.

Pike, quien tenía 18 años al momento de los hechos, atacó a la víctima junto a su novio Tadaryl Shipp y Shadolla Peterson.

Los implicados eran compañeros en el programa de formación profesional Job Corps.

La fiscalía estableció que el móvil del asesinato fue un ataque de celos motivado por disputas personales.

Pike creía que Slemmer intentaba quitarle a su pareja y la había insultado previamente.

Mediante engaños, atrajeron a la joven hacia una zona boscosa del campus para llevar a cabo la agresión.

Durante más de media hora, la víctima sufrió torturas continuas con un bisturí, un trozo de asfalto y un hacha.

Adicionalmente, le marcaron un pentagrama en el tórax mientras aún permanecía con vida.

Pike fracturó el cráneo de Slemmer golpeándolo repetidamente contra el suelo de concreto.

Posteriormente, la agresora conservó un fragmento del cráneo de la víctima como un trofeo de la agresión.

Un jurado condenó a Pike a la pena capital en 1996. Su novio recibió una pena de cadena perpetua por ser menor de edad. Peterson colaboró con la fiscalía y obtuvo libertad condicional.

En prisión, Pike sumó en 2001 una condena adicional por tentativa de homicidio contra otra reclusa.

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