Una nueva grabación entre una exestudiante de la Universidad de Cornell y uno de los hombres a quienes acusa de haberla agredido sexualmente volvió a poner el caso en el centro de la atención en Estados Unidos. El audio, obtenido por ABC News, corresponde a una llamada que ocurrió en noviembre de 2024, pocos días antes de que la joven acudiera a la Policía de Cornell para denunciar lo sucedido en una fraternidad.

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La mujer, identificada públicamente en los documentos judiciales como Jane Doe, habló con Matthew Ingalls, uno de los siete integrantes de la fraternidad Chi Phi señalados en una demanda civil presentada en septiembre de 2026. En la conversación, ella intenta reconstruir lo ocurrido durante una noche en la que, según su denuncia, había consumido alcohol y posteriormente fue presionada para ingerir ketamina.

En la grabación, la joven le pregunta a Ingalls cómo llegaron tantos hombres a la habitación donde ocurrieron los encuentros sexuales. Él responde que la puerta estaba abierta y que la casa estaba llena de personas.

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Ella también le plantea que lo sucedido podría ser considerado una violación grupal y le dice que necesitaba entender lo ocurrido para poder recuperarse y continuar con su vida. Ingalls, por su parte, cuestiona algunos de sus recuerdos y sostiene que ambos podrían estar recordando los hechos de manera diferente.

ABC News también reportó que, durante la llamada, él no mencionó mensajes que presuntamente había enviado en un grupo privado de Snapchat de la fraternidad invitando a otros hombres a la habitación.

ABC News has obtained video from inside the fraternity house where the alleged sexual assault at Cornell University took place, revealing disturbing new details in the case. https://t.co/3WBT6GBznh — ABC News (@ABC) October 2, 2026

El episodio ocurrió entre el 19 y el 20 de octubre de 2024 en la casa de Chi Phi, en Ithaca, Nueva York. Jane Doe sostiene que fue drogada y que siete integrantes de la fraternidad participaron en agresiones sexuales durante varias horas. La denuncia también señala que uno de los hombres escribió en un grupo de Snapchat un mensaje invitando a otros integrantes a subir a la habitación.

El caso tomó especial relevancia porque inicialmente no hubo cargos penales. Después de que la joven acudiera a la Policía de Cornell en noviembre de 2024, la Fiscalía del condado de Tompkins decidió no presentar cargos, argumentando, entre otros aspectos, que la declaración inicial no coincidía con algunas de las acusaciones formuladas posteriormente.

Sin embargo, Cornell adelantó una investigación interna en la que entrevistó a decenas de personas y terminó imponiendo sanciones a varios estudiantes, incluidos dos expulsados. La fraternidad Chi Phi también fue suspendida.

La situación cambió en septiembre de 2026, cuando Jane Doe presentó una demanda civil contra Cornell y los siete hombres. La publicación del caso provocó nuevas preguntas sobre la actuación de la universidad y de las autoridades. La investigación penal fue reabierta y, posteriormente, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó a la fiscal general estatal Letitia James como fiscal especial para hacerse cargo del proceso.

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Por eso, la nueva grabación adquiere relevancia: aparece mientras las autoridades vuelven a revisar un caso que ya había sido cerrado sin cargos y que ahora concentra un debate nacional sobre consentimiento, alcohol, drogas, agresiones sexuales en universidades y la manera en que las autoridades investigan este tipo de denuncias.

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