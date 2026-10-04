La Guardia Costera de Estados Unidos puso fin a la búsqueda activa de las seis personas que viajaban en un avión sanitario desaparecido frente a la isla de Nantucket, en Massachusetts. La decisión se tomó después de cerca de 66 horas de operativo, pese a que los equipos sí lograron encontrar restos relacionados con la aeronave.

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El hallazgo permitió confirmar que el campo de restos localizado en el Atlántico correspondía al avión médico. Sin embargo, las autoridades no encontraron a ninguno de los ocupantes y tampoco pudieron establecer con precisión cuáles componentes de la aeronave fueron recuperados durante las labores en el mar.

El avión era un Gulfstream G100 operado por la compañía canadiense Latitude Air Ambulance. La aeronave había salido del Aeropuerto Internacional L. F. Wade, en Bermudas, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, como parte de una misión de traslado médico.

(Vea también: Encuentran restos del avión que desapareció en EE. UU., pero no se sabe nada de los 6 ocupantes)

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En el vuelo iban seis personas: un paciente, un familiar, dos pilotos y dos integrantes del equipo médico. Cuatro de los ocupantes eran ciudadanos canadienses y los otros dos tenían nacionalidad de Bermudas. La Guardia Costera confirmó que los familiares ya fueron informados sobre la suspensión del operativo.

La emergencia comenzó durante la madrugada del sábado, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó que se había perdido el contacto con el avión. Estaba previsto que llegara a Boston cerca de la 1:30 de la madrugada, pero dejó de comunicarse con el control aéreo mientras se aproximaba a la costa de Massachusetts.

Durante casi tres días participaron en la búsqueda aeronaves, helicópteros, embarcaciones y personal especializado, desplegados en una extensa zona marítima frente a Nantucket. La empresa que operaba el vuelo también avisó a la Guardia Costera después de comprobar que el avión no había llegado a su destino.

Además, una grabación de las comunicaciones aéreas difundida por LiveATC.net registró indicios de una posible emergencia antes de que se cortara el contacto. “¿Está declarando una emergencia o no?”, preguntó un controlador, según el audio citado por CNN. La respuesta de la tripulación no se escucha con claridad y otro avión comercial intentó localizar la aeronave, pero no obtuvo respuesta.

El contraalmirante Matthew Lake, comandante del Distrito Nordeste de la Guardia Costera, reconoció la dificultad de poner fin a las labores. “Suspender una búsqueda no es una decisión fácil”, afirmó, al expresar sus condolencias a los familiares y agradecer a las agencias que participaron. Con esta determinación terminó la fase activa de búsqueda y rescate, mientras todavía no está claro qué ocurrió con el avión durante el vuelo ni cuál fue el destino de sus seis ocupantes.

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