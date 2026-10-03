La búsqueda de una ambulancia aérea que viajaba de Bermudas a Boston continúa después de que el avión perdiera contacto con los controladores de tránsito aéreo durante la madrugada de este sábado. La aeronave tenía previsto llegar al Aeropuerto Internacional Logan de Boston, pero nunca apareció en el aeropuerto.

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Antes de que se interrumpiera la comunicación, los controladores recibieron información de que el avión presentaba algún tipo de problema. En el audio registrado por LiveATC.net se escucha a uno de los controladores preguntarle al piloto: “Roger, dijiste que estás entrando a ciegas. ¿Eso dijiste?”, informó CNN.

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La situación llevó al controlador a preguntarle directamente a la tripulación si estaba declarando una emergencia. “¿Estás declarando una emergencia o no?”, fue la pregunta que hizo desde tierra. Sin embargo, en la grabación no se escucha una respuesta de la aeronave.

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Los controladores intentaron establecer comunicación nuevamente con el avión, pero no obtuvieron respuesta. Ante la falta de contacto, solicitaron a otra aeronave que se encontraba en la zona que buscara visualmente el transporte médico y tratara de comunicarse con él mediante la radio.

La ambulancia aérea había despegado de Bermudas poco después de las 12:40 de la madrugada, según FlightAware. El vuelo tenía como destino Boston y estaba programado para aterrizar aproximadamente a la 1:12 a. m., pero no llegó a la hora prevista.

Ben Crawley, portavoz de la Autoridad Portuaria de Massachusetts, confirmó que la aeronave no llegó al aeropuerto de Boston. Mientras continúa la búsqueda, expresó que los pensamientos de las autoridades están con las personas que viajaban a bordo y sus seres queridos.

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