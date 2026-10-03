Un avión medicalizado con seis personas a bordo desapareció este sábado 3 de octubre mientras cubría la ruta entre Bermuda y Boston, Estados Unidos. La aeronave perdió comunicación con las autoridades cuando se encontraba sobre el océano Atlántico, cerca de Nantucket, Massachusetts, lo que llevó a la Guardia Costera estadounidense a activar un operativo de búsqueda y rescate.

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Se trata de un Gulfstream G100, con matrícula canadiense C-GRJP, operado por la compañía Latitude Air Ambulance. La aeronave había salido del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermuda, alrededor de las 11:40 p. m. del viernes y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Según información citada por CBS News y funcionarios estadounidenses, el contacto con el avión se perdió aproximadamente una hora y 45 minutos después del despegue. Antes de desaparecer de los sistemas de seguimiento, la aeronave registró un descenso considerable, al pasar de unos 24.000 pies de altura a cerca de 11.000 pies.

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La situación generó una alerta de la Administración Federal de Aviación (FAA), que notificó a la Guardia Costera. A partir de ese momento, equipos especializados comenzaron a buscar el avión en aguas cercanas a Nantucket, utilizando aeronaves y embarcaciones para cubrir la zona.

La operación se concentra en un área del Atlántico ubicada frente a la isla, mientras las autoridades intentan establecer la ubicación de la aeronave y determinar qué ocurrió durante el vuelo. Por ahora, los equipos de emergencia mantienen activo el dispositivo de búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente las identidades de las seis personas que viajaban en el avión ni han entregado información adicional sobre las condiciones de quienes iban a bordo. Tampoco se ha informado oficialmente qué provocó la pérdida de comunicación o el descenso registrado antes de que desapareciera del radar.

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La búsqueda continúa mientras la Guardia Costera y las demás autoridades involucradas trabajan para localizar el Gulfstream G100 y obtener información sobre lo sucedido durante el trayecto entre Bermuda y Boston.

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