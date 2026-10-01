Una escena sacada de una pesadilla cinematográfica se vivió en las últimas horas a bordo de un vuelo comercial que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Cerca de 180 pasajeros que se desplazaban con aparente tranquilidad experimentaron momentos de terror absoluto cuando se desató una grave emergencia en pleno trayecto, luego de que el copiloto de la aeronave perteneciente a la aerolínea FlyDubai atacara sorpresivamente al capitán e intentara secuestrar el avión con la presunta intención de provocar un fatal accidente en territorio israelí.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los reportes entregados por los pasajeros y las autoridades de inteligencia, la agresión desencadenó una pérdida abrupta de altitud superior a los 5.000 metros en menos de dos minutos, un descenso vertiginoso que sembró el pánico en la cabina de pasajeros. En medio del caos y la desesperación por evitar que la aeronaves se precipitara al vacío, tres hombres reaccionaron con valentía, irrumpieron en la zona de la cabina de mando, lograron someter al agresor y retomaron el control operativo del avión antes de que fuera demasiado tarde.

Tras la pesadilla en el aire, empezaron a salir a la luz detalles escalofriantes sobre el perfil del atacante. Un colega del copiloto —cuya identidad fue resguardada por motivos de seguridad en declaraciones concedidas al medio israelí Canal 16— describió al individuo, al parecer de nacionalidad omaní, como un auténtico “extremista religioso”. El piloto testificó que el sujeto mostraba conductas sumamente extrañas que no encajaban con los estándares de la compañía, tales como jornadas de rezo excesivas y la negativa rotunda a estrechar la mano de mujeres. “No hay otra forma de decirlo: contratamos los servicios de un terrorista y casi provocamos la muerte de 180 personas. Normalmente, solo los emiratíes vuelan a Israel. No está claro cómo consiguió subir a este vuelo”, sentenció con indignación.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció oficialmente sobre el magnicidio frustrado y calificó el episodio como un “intento de atentado terrorista yihadista” dirigido expresamente contra ciudadanos israelíes. El mandatario exaltó la heroica labor del capitán al mando, identificado como Smit Machchhar y originario de la India, quien cuenta con más de 13 años de experiencia en vuelos comerciales con flotas Boeing 737. Netanyahu reveló que Machchhar, a pesar de haber sido apuñalado y herido de gravedad durante el asalto inicial, resistió con coraje, logró abrir la puerta de la cabina y facilitó la intervención salvadora de los pasajeros.

Lee También

Mientras la aerolínea FlyDubai emitió un comunicado pidiendo evitar especulaciones prematuras mientras avanzan las pesquisas técnicas, el presidente de Israel, Isaac Herzog, propuso que cinco de los valientes pasajeros que evitaron la tragedia reciban próximamente la prestigiosa Medalla Presidencial al Heroísmo Cívico. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer cómo fallaron los filtros de seguridad que permitieron la infiltración del agresor en una ruta tan delicada.