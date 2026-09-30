El vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, terminó este miércoles en una situación de emergencia internacional después de que la aeronave emitiera señales de alerta y fuera desviada hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

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Uno de los elementos que generó mayor preocupación fue la activación del código 7500, utilizado en aviación para informar sobre una posible interferencia ilícita con una aeronave, incluida la posibilidad de un secuestro.

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Sin embargo, las autoridades israelíes indicaron posteriormente que el incidente estaría relacionado con una pelea física entre los pilotos y no con un secuestro, aunque continúan las investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió dentro de la cabina.

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¿Qué significa el código 7500?

Los aviones comerciales cuentan con códigos de transpondedor utilizados para alertar a los controladores aéreos sobre diferentes situaciones.

El 7700 corresponde a una emergencia general, mientras que el 7600 indica una falla en las comunicaciones. El 7500, en cambio, se emplea para advertir sobre una posible interferencia ilícita, razón por la cual su activación suele generar una respuesta inmediata de seguridad.

En el caso del FZ1073, los datos de seguimiento muestran que la aeronave transmitió inicialmente 7700, después 7500 y posteriormente nuevamente 7700, antes de aterrizar en Tabuk.

La secuencia, acompañada de un descenso y cambios de trayectoria, llevó inicialmente a las autoridades israelíes a contemplar la posibilidad de un secuestro.

De acuerdo con los registros de seguimiento aéreo, el Boeing 737 que viajaba hacia Tel Aviv experimentó un descenso considerable durante la emergencia antes de desviarse hacia territorio saudí.

La aeronave finalmente aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Tabuk. Flydubai confirmó que se había presentado un “incidente” durante el vuelo y señaló que todos los pasajeros estaban a salvo y contabilizados.

Las autoridades saudíes informaron además que tanto el capitán como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital después del aterrizaje. El centro de control aéreo de Tabuk recibió la llamada de emergencia y activó el protocolo correspondiente para recibir el avión.

¿Qué pasó dentro de la cabina?

La información sobre los hechos ocurridos a bordo ha sido inicialmente contradictoria. Un funcionario israelí citado por Reuters señaló que los códigos de emergencia fueron transmitidos después de que los dos pilotos protagonizaran una alteración física. La oficina del primer ministro israelí también indicó que el incidente no era considerado un secuestro.

No obstante, medios israelíes difundieron una versión según la cual uno de los pilotos habría atacado al otro con un arma blanca e intentado tomar el control del avión. Esa hipótesis ha sido objeto de investigación, pero los detalles sobre la secuencia exacta de los hechos y la motivación todavía no han sido establecidos oficialmente.

Algunos pasajeros relataron que durante el vuelo escucharon gritos y percibieron movimientos bruscos de la aeronave.

La pasajera Miriam Ohayon contó, según versiones recogidas por medios internacionales, que los viajeros llegaron a pensar que el avión estaba perdiendo el control. También describió haber visto sangre cerca de la cabina.

Otros testimonios señalaron que pasajeros intervinieron durante el incidente y que un médico y una enfermera que viajaban en el avión ayudaron a atender a uno de los pilotos heridos.

Videos difundidos por medios israelíes también muestran a pasajeros reunidos cerca de la cabina mientras dos hombres permanecían heridos en el suelo. Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten establecer oficialmente cómo comenzó la confrontación ni cuál fue la intención de los involucrados.

La activación del código 7500 provocó una respuesta de seguridad por parte de Israel, debido a que el vuelo tenía como destino Tel Aviv y transportaba a numerosos pasajeros israelíes.

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El primer ministro Benjamin Netanyahu realizó consultas de seguridad y su oficina informó posteriormente que la situación estaba bajo control. Las autoridades israelíes también trabajaban en las medidas necesarias para garantizar el regreso de los pasajeros al país.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades correspondientes y de la propia aerolínea. Por ahora, el punto confirmado es que el avión aterrizó sin que se reportaran víctimas entre los pasajeros, mientras que los dos pilotos fueron atendidos por las heridas sufridas durante el incidente.

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