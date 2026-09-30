Un vuelo de flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv tuvo que ser desviado este miércoles 30 de septiembre hacia Arabia Saudita, después de registrarse un incidente a bordo que involucró a miembros de la tripulación.

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El avión, correspondiente al vuelo FZ1073, aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. La aerolínea confirmó que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

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Aunque flydubai se limitó inicialmente a describir lo sucedido como un “incidente”, autoridades y medios israelíes reportaron que se habría producido una confrontación física entre los dos pilotos.

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Según información divulgada por medios israelíes y recogida por Reuters, durante el vuelo se produjo una pelea entre los pilotos. Algunos pasajeros también relataron haber escuchado gritos y haber observado señales de una confrontación dentro de la cabina.

Entre las versiones que circulan está la de que uno de los pilotos habría utilizado un objeto cortopunzante para atacar al otro. Sin embargo, este detalle no ha sido confirmado públicamente por flydubai y las autoridades continúan investigando qué ocurrió exactamente.

La situación generó una respuesta de emergencia debido a las señales transmitidas desde la aeronave. Flightradar24 registró primero el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y posteriormente el 7500, asociado con una posible interferencia ilícita.

The moment the Fly Dubai flight landed in Saudi Arabia: Flightradar data showed that the Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv descended 14,000 feet in just one minute. Authorities believe the co-pilot was trying to crash the plane in a terror attack and kill all passengers aboard. https://t.co/YnBnCPD5pf — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) September 30, 2026

Los datos de seguimiento del vuelo muestran que la aeronave modificó considerablemente su trayectoria mientras se aproximaba a la zona de Jordania. Según Reuters, el avión llegó a descender alrededor de 14.000 pies en menos de 30 segundos, antes de continuar hacia Tabuk.

La maniobra y la señal relacionada con una posible interferencia ilícita provocaron inicialmente preocupación por la posibilidad de un secuestro de la aeronave.

Sin embargo, posteriormente las autoridades israelíes indicaron que la situación estaría relacionada con el altercado ocurrido a bordo y no con un secuestro convencional. The Times of Israel informó que la hipótesis del secuestro fue descartada después del aterrizaje.

Algunos medios israelíes plantearon inicialmente la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado tomar el control del avión con una intención deliberada de estrellarlo.

Esa versión provocó una respuesta de seguridad por parte de Israel, pero no está establecida como un hecho confirmado. Las autoridades continúan recopilando información para determinar qué desencadenó la pelea y por qué fueron activadas las señales de emergencia. Reuters reportó que el vuelo transportaba aproximadamente 150 pasajeros, en su mayoría israelíes.

A terrifying midair emergency unfolded aboard Flydubai Flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv after a violent struggle erupted inside the cockpit. According to preliminary Israeli reports, one pilot is suspected of attempting suicide by deliberately putting the Boeing 737 into a steep nosedive, plunging from roughly 30,000 feet to 15,000 feet. During the struggle, one of the pilots was reportedly stabbed, and the other ultimately managed to regain control of the aircraft and prevent a potential catastrophe. During the emergency, the aircraft transmitted 7700, the general emergency code, followed minutes later by 7500, the international code for a hijacking or unlawful interference. The signal triggered a major Israeli security response, with fighter jets scrambled and Prime Minister Benjamin Netanyahu convening an urgent security consultation. The aircraft ultimately landed safely in Tabuk, Saudi Arabia, and Israeli authorities later determined that it was not a hijacking. The precise circumstances of the cockpit struggle, including reports surrounding the stabbing, remain under investigation. AW — Armstrong Williams 🇺🇸 (@Arightside) September 30, 2026

Pese a la situación ocurrida durante el vuelo, la aeronave consiguió aterrizar en el aeropuerto de Tabuk. Flydubai confirmó que el avión llegó de manera segura y que todos los pasajeros estaban a salvo y contabilizados. La compañía también indicó que sus equipos estaban trabajando con las autoridades y que proporcionaría información adicional a medida que se conocieran detalles confirmados.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también informó que el incidente estaba bajo control y que se estaban tomando medidas para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes.

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¿Qué pasará con los pasajeros?

La aerolínea anunció que trabajaría para trasladar a los pasajeros desde Arabia Saudita hacia Israel una vez superada la emergencia.

El episodio generó especial atención debido a que Israel y Arabia Saudita no mantienen relaciones diplomáticas formales, por lo que el aterrizaje de emergencia de un avión con pasajeros israelíes en territorio saudí implicó la activación de protocolos de seguridad y coordinación entre diferentes autoridades.

Por ahora, las investigaciones deberán establecer qué ocurrió dentro de la cabina, cuál fue el origen de la confrontación entre los pilotos y las razones por las que la aeronave emitió las diferentes señales de emergencia.

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