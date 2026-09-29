La familia de Robinson Meza Montoya, conocido en el mundo deportivo como Robin Meza, atraviesa horas de preocupación luego del grave accidente que sufrió el ciclista colombiano mientras entrenaba en Francia. El deportista permanece hospitalizado después de un fuerte choque ocurrido durante una práctica de BMX Freestyle.

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Meza perdió el conocimiento tras colisionar con otros dos deportistas mientras recorría el circuito de una pista. El impacto le provocó múltiples fracturas y lesiones en diferentes partes del cuerpo, incluidas zonas de las piernas, los brazos y la cabeza. Sus compañeros lo trasladaron hasta un centro asistencial, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El ciclista llevaba varios días en estado de coma tras el accidente. La situación despertó preocupación entre integrantes de la comunidad del BMX en Colombia, quienes comenzaron a expresar su respaldo al deportista y a su familia durante este difícil momento.

Sin embargo, también han aparecido señales alentadoras sobre su evolución. Jeferson Calderón, allegado a Meza, manifestó que Robin ha mostrado mejoría y pidió mantener la unión alrededor de la familia. “Por fortuna, Robin está mejorando”, expresó.

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La preocupación ahora también está relacionada con Débora Montoya, madre del deportista, quien busca recursos para poder viajar a Francia y acompañar a su hijo durante su recuperación. Ante esto, amigos y allegados crearon la campaña ‘Juntos por Robin Meza’ en la plataforma Vaki para reunir dinero destinado a los gastos de viaje y permanencia de la mujer en Europa.

La campaña tenía una meta de 10 millones de pesos y ya había superado el 90 % de ese objetivo. Los recursos están destinados a tiquetes, seguro de viaje, alojamiento, alimentación, transporte y otros gastos que puedan surgir durante la estadía de la madre cerca del hospital.

Finalmente, los organizadores, con apoyo del Consulado de Colombia en París, identificaron varios requisitos para el ingreso de Débora a Francia. Entre ellos aparecen tiquetes de ida y regreso, certificación médica del hospital, alojamiento y respaldo económico. La atención de Robin tendría además un costo aproximado de 4.500 euros diarios, sin contar cirugías, medicamentos ni terapias que no estén cubiertas.

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