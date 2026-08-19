Nick Kyrgios atraviesa un nuevo capítulo complicado en su carrera, luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmara su suspensión provisional por una infracción relacionada con las normas antidopaje.

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Su caso se conoció este miércoles 19 de agosto y, según la información divulgada por la ITIA y recogida por la BBC, Kyrgios dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en una muestra tomada el pasado 22 de junio durante el torneo ATP 250 de Mallorca, en España.

Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) confirmó el hallazgo el 17 de julio. La sustancia está incluida en la lista de sustancias prohibidas de la WADA y es considerada un estimulante y una sustancia de abuso. En el caso del tenis, la cocaína está prohibida cuando se consume durante la competición.

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La suspensión provisional de Kyrgios entró en vigor el pasado 4 de agosto. Esto significa que, mientras avance el proceso, el australiano no puede competir en torneos profesionales de tenis.

La ITIA explicó que, debido a la naturaleza de la sustancia detectada, la suspensión provisional era obligatoria dentro del procedimiento establecido por las normas antidopaje. Sin embargo, esto no significa que ya exista una sanción definitiva ni que se haya determinado cuánto tiempo estará alejado de las canchas.

El mensaje de Nick Kyrgios

Después de que se conociera la medida, Kyrgios se pronunció públicamente sobre el caso a través de sus redes sociales. El australiano reconoció el resultado positivo y asumió la responsabilidad por lo ocurrido.

El tenista calificó lo sucedido como un “gran error” y expresó su decepción consigo mismo. También ofreció disculpas a los jóvenes que lo siguen y señaló que entiende la preocupación que puede generar la situación.

Además, anunció que se tomará un periodo de 28 días alejado de las redes sociales y de la vida pública para concentrarse en su situación personal.

Acá, el mensaje del tenista:

Kyrgios pide perdón a sus fans tras dar positivo por cocaína y ser provisionalmente suspendido. 🗣️ “Quería que esto lo escucharas primero de mí. Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por cocaína. Cometí un gravísimo error y asumo toda la… https://t.co/NssxDAH5tx pic.twitter.com/yl2j4cnm6N — José Morón (@jmgmoron) August 19, 2026

Kyrgios, de 31 años, alcanzó el puesto número 13 del ranking mundial de individuales en octubre de 2016 y fue finalista de Wimbledon en 2022. Sin embargo, durante los últimos años ha tenido problemas físicos que han limitado considerablemente su participación en el circuito.

La suspensión llega en un momento especialmente delicado para el tenista, que ha tenido dificultades para mantener continuidad competitiva y ahora deberá afrontar un proceso antidopaje que podría determinar el siguiente capítulo de su carrera.

Kyrgios todavía puede apelar

Uno de los puntos importantes del caso es que el castigo anunciado hasta ahora es provisional. Kyrgios tiene derecho a apelar esta medida, aunque la ITIA indicó que, hasta el momento de su comunicado, el tenista no había presentado una apelación.

El proceso deberá determinar posteriormente las circunstancias del positivo y, a partir de allí, establecer si corresponde una sanción definitiva y cuál sería su duración.

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Las normas antidopaje contemplan diferencias cuando una sustancia considerada de abuso, como la cocaína, fue consumida fuera de competición. En esos casos pueden aplicarse sanciones reducidas, dependiendo de las circunstancias concretas que se establezcan durante el procedimiento.

Por ahora, por lo tanto, no existe una fecha definida para el regreso de Kyrgios ni una duración definitiva de su suspensión.

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