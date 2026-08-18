Por: EL PILON SA

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El patinódromo Elías Ochoa Daza en Valledupar se convirtió en el epicentro del patinaje colombiano al recibir la primera edición de la Copa de Campeones Skating Pro 2026. Este evento congregó a clubes, escuelas de formación, entrenadores, deportistas y familias de diversas regiones del país, lo que permitió mostrar el alto nivel de preparación y la dedicación de los participantes. Según la organización, la jornada fue una oportunidad para fortalecer los lazos en torno a este deporte y enseñar el fruto de meses de trabajo en entrenamientos.

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La competencia atrajo delegaciones provenientes de Valledupar, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, La Guajira, Magdalena y municipios del Cesar. En la clasificación general por puntos, Renacer V/par se llevó el primer lugar, seguido de Fénix Atlántico y Cepav V/par. El cuarto lugar fue para Las Américas Speed V/par y el quinto para The Champions Club, de Fundación, Magdalena. Esta diversidad de ganadores refleja la amplia participación y el talento presente en la región.

El evento incluyó reconocimientos especiales en diversas categorías, lo que evidenció el interés en destacar incluso los logros más específicos. En la categoría Masificación Externo, Fénix Atlántico encabezó el podio, seguido por Makenzie Fonseca de La Guajira y Sobre Ruedas de San Martín de Loba. En Masificación Interno, Las Américas Speed fue el primero, Renacer segundo y Vallepatín tercero. Dentro de la categoría Lejanía, el club Sobre Ruedas de San Martín de Loba superó a Leones de Cartagena e IV Skate, ambos de Cartagena.

Además, el evento premió a las mejores barras, donde Falcons Skate V/par se llevó el primer puesto, Soñadores del Cesar V/par el segundo y Makenzie de Fonseca, de La Guajira, el tercero. En cuanto a Mejor Club Uniformado, el reconocimiento fue para Makenzie de Fonseca de La Guajira.

Aramis Campo y Luciana Salas, organizadores de la Copa, señalaron que esta primera edición representa el arranque de un proyecto con miras a fortalecer los procesos deportivos y crear nuevos espacios de competencia para el patinaje. Afirmaron: "Esta Copa nació con la intención de unir al patinaje, brindarles a nuestros deportistas un escenario de competencia y seguir aportando al crecimiento de este deporte". También agradecieron a todos los que contribuyeron al desarrollo del evento, desde entrenadores hasta familias y colaboradores.

La 1.ª Copa de Campeones Skating Pro 2026 culminó con la entrega de reconocimientos a los clubes participantes y con el firme compromiso de continuar organizando futuras ediciones en Valledupar.

¿Cuáles fueron los clubes ganadores de la Copa de Campeones Skating Pro 2026 en Valledupar?

En la clasificación general de la Copa de Campeones Skating Pro 2026, el club Renacer V/par obtuvo el primer lugar, seguido por Fénix Atlántico y Cepav V/par. Las Américas Speed V/par y The Champions Club, de Fundación (Magdalena), ocuparon el cuarto y quinto puesto respectivamente, según los resultados anunciados por la organización.

¿Qué categorías especiales se premiaron en la Copa de Campeones Skating Pro 2026?

El evento entregó reconocimientos en diferentes categorías como Masificación Externo, Masificación Interno, Lejanía, mejores barras y mejor club uniformado. Estas premiaciones permitieron destacar la participación no solo en términos deportivos, sino también en aspectos como apoyo organizativo y presentación de los equipos, de acuerdo con lo informado por los organizadores de la Copa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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