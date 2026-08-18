Por: EL PILON SA

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Piedra a piedra, así comenzó la Administración Municipal de Valledupar el proceso de desmontar las terrazas y demás estructuras artificiales construidas dentro del balneario Hurtado. Con personal propio, la Alcaldía inició este martes la remoción de materiales, que serán devueltos al río Guatapurí, pues, según las autoridades locales, nunca debieron ser extraídos para alterar el cauce natural ni para permitir la instalación de áreas de comercio temporal.

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Esta labor marca la aplicación del Decreto 0675 de 2026, que dispone el cierre temporal del balneario, exactamente en el tramo que va del Monumento a la Sirena al puente peatonal. El objetivo de la restricción es facilitar actividades de recuperación ambiental, reducir riesgos y organizar el uso del espacio público, de acuerdo con lo indicado por el secretario de Gobierno municipal, Félix Valera.

Valera detalló que el plan se divide en cuatro fases, siendo esta la segunda. La primera incluyó tareas de socialización y diálogo con vendedores y quienes ocupan el sector. Ahora, la intervención se concentra en retirar terrazas, superficies y otras estructuras que, según el funcionario, alteraron el río y representaron un peligro tanto para los propios vendedores como para turistas.

Durante toda la intervención, estará prohibido el ingreso al agua y todas las actividades de recreación, comercio o permanencia en el área intervenida, de lunes a viernes. Solo los fines de semana podrían habilitarse los accesos, en caso de que los trabajos lo permitan, informó la Alcaldía.

Adicionalmente, entidades municipales se encargan de remover carpas, polisombras y kioscos instalados de manera irregular en la margen derecha del Guatapurí. En cuanto a la vegetación, la organización Ciudad Verde solo realizará cortes parciales en árboles considerados riesgosos o enfermos, descartando una tala generalizada. Entre las tareas contempladas se incluyen limpieza, recolección de basuras y restauración de zonas degradadas, además de reforestación con especies nativas, siguiendo lo dispuesto en el decreto.

Por otra parte, la Secretaría de Salud y otros organismos despliegan actividades de vigilancia y control sanitario, revisando si los productos y servicios cumplen condiciones para evitar riesgos a visitantes. Igualmente, la intervención aborda asuntos como tránsito, control policial, prevención del consumo de alcohol y drogas, y jornadas de limpieza constante.

Sin embargo, la medida ha generado inquietud entre artesanos y comerciantes, quienes expresan preocupación por su futuro laboral. Representantes del gremio, como Rosendo Martínez y Orlando Franco, insisten en la necesidad de soluciones dignas y alternativas de reubicación para quienes dependen económicamente del balneario.

Respecto al evento Un Canto al Río, el secretario de Gobierno prevé que las obras podrían finalizar antes del último fin de semana de agosto, aunque el decreto permite prolongar la intervención hasta 15 días hábiles, y el levantamiento de la restricción dependerá de informes técnicos y ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se cerró temporalmente el balneario Hurtado en Valledupar?

El cierre temporal del balneario Hurtado responde a la aplicación del Decreto 0675 de 2026, que busca proteger el entorno mediante la recuperación ambiental, control del riesgo y organización del espacio público. Según destacó el secretario de Gobierno, Félix Valera, la medida pretende restaurar el cauce natural del río Guatapurí y retirar infraestructuras irregulares que ponen en peligro tanto a vendedores como a visitantes.

¿Qué actividades están restringidas durante la intervención en el balneario Hurtado?

Durante la intervención, se prohiben el ingreso al río, las actividades recreativas, la natación, el esparcimiento y el funcionamiento de comercios en el tramo intervenido del balneario. La restricción se mantiene de lunes a viernes, mientras duren los trabajos ambientales, hidráulicos y de recuperación, así como las labores de control sanitario y vigilancia implementadas por la Alcaldía y otras dependencias municipales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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