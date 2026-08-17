Por: EL PILON SA

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La reciente desaparición de la placa que integraba el monumento ‘La Revolución en Marcha’, ubicado en la plaza Alfonso López del centro histórico de Valledupar, ha despertado inquietudes en la comunidad local. Este emblemático sitio, que rinde homenaje a la memoria del expresidente Alfonso López Pumarejo, representa un punto de referencia histórica y cultural, no solo por su significado político sino también por el valor patrimonial que le otorga a la ciudad. Según información relevada por EL PILÓN, la ausencia del elemento conmemorativo deja visible el espacio vacío en el pedestal, una imagen que genera interrogantes sobre la protección del patrimonio público en Valledupar.

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El monumento fue una obra encargada a finales del siglo pasado al escultor Rodrigo Arenas Betancur por la entonces gobernadora Paulina Mejía de Castro Monsalvo. Su finalidad principal era reconocer el legado de Alfonso López Pumarejo, quien mantuvo estrechos lazos familiares en la región. La obra recibe su nombre del programa político “La Revolución en Marcha”, promovido durante el primer mandato presidencial de López Pumarejo a partir de 1934, cuando el dirigente impulsó transformaciones trascendentales en Colombia. Dichas reformas incluyeron cambios en los sectores agrícola e industrial, modificaciones en las normas laborales, ajustes en los regímenes tributario y judicial, y mejoras en la educación universitaria.

Desde su instalación, el monumento se ha ubicado en el corazón de la plaza, rodeado por edificaciones históricas y acompañado de otros elementos característicos del reconocido sector urbano de Valledupar. La composición escultórica incorpora varias figuras que evocan tanto el carácter político como social del homenajeado y su época.

Actualmente, la desaparición de la placa genera preocupación sobre la gestión y conservación del patrimonio de la ciudad. De acuerdo con lo informado, la situación se ha documentado en imágenes que muestran tanto la presencia pasada del objeto como el estado actual al registrarse su ausencia. Hasta el momento, los detalles acerca del momento exacto del retiro y quiénes fueron los responsables no se han esclarecido, lo que aumenta el misterio en torno a este hecho. EL PILÓN indicó que intentó obtener declaraciones de Eudes José Orozco Ortiz, actual secretario General de la Alcaldía de Valledupar, para aclarar lo sucedido, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición.

¿Quién fue Alfonso López Pumarejo y qué representa el monumento ‘La Revolución en Marcha’ en Valledupar?

Alfonso López Pumarejo fue un expresidente colombiano que inició su primer mandato en 1934 y es reconocido por impulsar importantes reformas en los ámbitos agrícola, industrial, laboral, tributario, judicial y educativo. El monumento ‘La Revolución en Marcha’ en Valledupar, obra de Rodrigo Arenas Betancur, fue erigido en su honor y simboliza los ideales de progreso y transformación social promovidos durante su gobierno, así como los profundos vínculos familiares y políticos que mantuvo con la región.

¿Por qué es preocupante la desaparición de la placa del monumento en la plaza Alfonso López de Valledupar?

La desaparición de la placa del monumento ‘La Revolución en Marcha’ en la plaza Alfonso López preocupa porque deja en evidencia las dificultades para preservar el patrimonio histórico de Valledupar. La falta de información oficial sobre la causa y los responsables de la retirada incrementa la incertidumbre y alerta sobre la importancia de proteger y conservar los elementos que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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