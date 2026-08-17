Por: EL PILON SA

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La Superintendencia de Servicios Públicos designó recientemente a Antonio Ramón Nieto López como el nuevo agente especial de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar), en reemplazo de Eduardo Andrés Mesa Buitrago, quien lideró la entidad intervenida desde diciembre de 2025. Esta decisión, revelada por EL PILÓN, marca un nuevo episodio en la larga cadena de cambios directivos al interior de la empresa, que ya suma más de tres años bajo intervención y cerca de diez interventores. Sin embargo, los avances prometidos en materia de infraestructura y eficiencia están lejos de consolidarse, como lo demuestra el informe de ejecución presupuestal del primer semestre de 2026, al cual tuvo acceso el diario local.

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El presupuesto de Emdupar para 2026 asciende a 88.804 millones de pesos, pero la cantidad destinada a inversión real apenas llega a 5.490 millones, equivalentes al 6.1 % del total. Esta fracción limitada constriñe la capacidad de la empresa para renovar y mantener la desgastada red de acueducto y alcantarillado. Para junio, la ejecución en inversión era de solo 2.326 millones, el 42.37 % del monto inicialmente asignado, una cifra alejada de lo que exige la ciudad. De acuerdo con EL PILÓN, esta falta de recursos ha impedido la actualización y materialización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, derivando en pérdidas superiores al 40 % del agua potable que circula por la red vieja.

Un análisis minucioso del presupuesto muestra que el funcionamiento administrativo absorbe 47.535 millones de pesos, representando el 53.5 % de los gastos, mientras que el funcionamiento operativo suma 34.512 millones, equivalente al 38.8 %. En total, 92.3 % de los recursos se destinan a cubrir sueldos, viáticos, horas extras y un paquete robusto de prestaciones sociales. Esta priorización limita aún más la capacidad para realizar mejoras estructurales.

Otro aspecto relevante del reciente periodo es la destinación de 6.078 millones de pesos para el pago de una deuda con la Unión Temporal UT Medidores. Este contrato, firmado en 2015 para la instalación de medidores de acueducto, nunca se cumplió y terminó en conflicto laboral. El giro significó el 100 % de lo presupuestado para el pago de deudas. Simultáneamente, la administración reservó 1.500 millones de pesos para conciliaciones y laudos, dado el riesgo de litigios y embargos por conflictos con antiguos contratistas, como la demanda interpuesta por la firma Radian.

Ante este panorama, en Valledupar hay expectativa por las decisiones que tomará Abelardo de la Espriella, nuevo alcalde, y por los recientes movimientos como el fin de la liquidación de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, anunciado por la Superintendencia de Servicios Públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Antonio Ramón Nieto López, el nuevo agente especial de Emdupar?

Antonio Ramón Nieto López fue designado por la Superintendencia de Servicios Públicos como agente especial de Emdupar, en reemplazo de Eduardo Andrés Mesa Buitrago. Su llegada responde a la búsqueda de soluciones tras varios años de intervención y falta de avances en la empresa, según información obtenida por EL PILÓN.

¿Por qué la infraestructura de acueducto y alcantarillado de Valledupar sigue sin mejoras estructurales?

La razón principal es que solo el 6.1 % del presupuesto de Emdupar se destina a inversión real, según el informe conocido por EL PILÓN. Esto limita las posibilidades de modernizar la infraestructura, agravado por el hecho de que más del 90 % de los recursos se van en gastos administrativos y operativos, y que el Plan Maestro permanece sin actualización ni ejecución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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