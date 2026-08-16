Por: EL PILON SA

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La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) marcó un nuevo capítulo para los habitantes de Valledupar y los demás municipios del Cesar. Esta herramienta, introducida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), permite consultar información relacionada con la focalización de programas sociales y subsidios estatales. La consulta se realiza en la Ventanilla Social del DNP, usando únicamente el número de documento, lo que facilita el acceso y la actualización de datos para la población.

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El RUI inició su operación el 1 de agosto de 2026 y convive con el actual Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), que sigue vigente. De acuerdo con el DNP, la información de los ciudadanos que ya estaban en el Sisbén antes del 31 de julio permanece válida, y la transición hacia el nuevo sistema se extenderá hasta el 31 de octubre. Esto quiere decir que ningún beneficiario de subsidios perderá sus apoyos de forma automática por el cambio de sistema.

El proceso de consulta del RUI es sencillo. Luego de ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social, se debe acceder a la opción “Consulta RUI”, seleccionar el tipo de documento y digitar el número correspondiente. Si bien el resultado muestra la clasificación o información social y económica de la persona, esto no garantiza la aprobación automática de ningún subsidio, pues cada programa mantiene sus criterios y condiciones de selección. Programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y el régimen subsidiado de salud cuentan con reglas propias.

Según Carlos Alberto Mendoza, ingeniero de soporte de Sisbén Valledupar, el RUI es un sistema automatizado que cruza datos de entidades como la DIAN, la Registraduría y la PILA. Gracias a esta integración, la información disponible puede ajustarse automáticamente si cambia la situación laboral u otros factores de los ciudadanos. Las autoridades recomiendan tranquilidad ante posibles cambios en la clasificación y recuerdan que el sistema aún está en transición.

El RUI tiene la particularidad de que puede abarcar personas que nunca solicitaron la encuesta Sisbén, ya que utiliza varias fuentes administrativas públicas. No obstante, la encuesta Sisbén sigue siendo fundamental para detallar la composición familiar, en especial cuando hay niños, personas mayores o con discapacidad. Óscar Morales, coordinador de Sisbén Valledupar, insistió en que los ciudadanos deben solicitar actualizaciones solo cuando exista información desactualizada o incompleta sobre el hogar.

Para seguir descargando el certificado del Sisbén IV —que clasifica a las personas en grupos A, B, C y D según su capacidad económica— los habitantes pueden usar la consulta tradicional en línea. Durante este periodo de ajustes, la clave es verificar la información frecuente, pedir revisiones cuando sea necesario y acercarse a las oficinas municipales si se requiere orientación adicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el Registro Universal de Ingresos en Valledupar y el Cesar?

Para consultar el RUI, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social del Departamento Nacional de Planeación, elegir la opción “Consulta RUI” y registrar su tipo y número de documento. Allí podrán ver la información asociada, aunque es importante recordar que los subsidios no se otorgan de manera automática solo por aparecer en el RUI, ya que cada programa social tiene sus propias reglas de acceso.

¿El Sisbén desaparece con la llegada del RUI en el departamento del Cesar?

No, según el DNP, el Sisbén sigue vigente como fuente principal del Registro Social de Hogares y es fundamental para complementar la información del RUI. La encuesta Sisbén seguirá aplicándose para registrar detalles familiares y sociales que no estén en otras bases de datos, especialmente en situaciones con niños o personas dependientes en el hogar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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