Por: El Espectador

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En medio de la conmoción nacional tras el reciente terremoto que sacudió buena parte del país, el presidente Abelardo de la Espriella sigue adelante con la conformación de su equipo de gobierno. Este miércoles, durante una apretada agenda en Bogotá, anunció varios nombramientos en organismos fundamentales que serán clave para cumplir con las promesas de su mandato. Entre los decretos publicados se encuentran los que designan a Jensy Johana Osorio Porras como directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a Andrés Felipe Velásquez Reyes como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Según información de El Espectador, Osorio Porras, abogada de profesión, fue una pieza activa en la campaña de De la Espriella y, hasta hace solo unas semanas, hacía parte del equipo de la firma de servicios jurídicos del hoy presidente. Este dato confirma una cercanía laboral directa con el mandatario, y ahora estará al frente de la entidad responsable de coordinar los esfuerzos estatales para atender y reparar integralmente a las personas afectadas por el conflicto y, de manera urgente, las víctimas que dejó el terremoto del lunes.

Por su parte, Andrés Felipe Velásquez Reyes, quien asume la dirección de la Dian, viene con un perfil técnico robusto y experiencia reconocida en derecho tributario. Es abogado egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y magíster en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja, España. Su trayectoria profesional incluye más de 16 años en planeación fiscal, litigio tributario y docencia universitaria. Además, junto con su esposa, fundó la firma Velásquez Osorio Abogados S.A.S en 2021, lo que vuelve especialmente llamativo que esta pareja, cercana al presidente, haya llegado simultáneamente a dos posiciones de influencia dentro del gobierno.

El reto para Velásquez es doble: por un lado, mejorar el recaudo tributario para fortalecer las finanzas públicas en coordinación con el Ministerio de Hacienda, y por el otro, poner en funcionamiento los alivios fiscales que ayudarán a las víctimas del desastre, especialmente en la región occidental del país que resultó más afectada, como se refleja en los recientes decretos que también establecieron tres días de duelo nacional por las víctimas, según informó El Espectador.

Ambos nombramientos reflejan la tendencia del mandatario de rodearse de personas de plena confianza, proyectando una administración cohesionada frente a los retos planteados por la emergencia social y fiscal derivada del terremoto.

¿Quiénes son Jensy Johana Osorio Porras y Andrés Felipe Velásquez Reyes, los nuevos directores en el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Jensy Johana Osorio Porras es abogada y reciente directora de la Unidad de Víctimas; participó activamente en la campaña del presidente y trabajó previamente en su firma jurídica. Andrés Felipe Velásquez Reyes, quien es ahora el director de la Dian, tiene una larga experiencia en derecho tributario y es fundador de Velásquez Osorio Abogados, junto a su esposa.

¿Qué funciones tiene la Dian y por qué el nuevo director enfrenta un reto especial tras el terremoto?

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es la entidad encargada de la administración y control del recaudo tributario y aduanero en Colombia. El nuevo director, Andrés Felipe Velásquez Reyes, debe fortalecer el recaudo y gestionar alivios tributarios diseñados para asistir a las víctimas del reciente terremoto, una tarea prioritaria en la coyuntura actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.