Por: EL PILON SA

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Una reciente desaparición ha generado inquietud en Valledupar: la placa que acompañaba el monumento ‘La Revolución en Marcha’, ubicado en la plaza Alfonso López, se extravió sin dejar rastro visible. Este espacio, considerado uno de los puntos más representativos del centro histórico de la ciudad, fue concebido como un homenaje permanente al expresidente Alfonso López Pumarejo, un personaje central en la vida política de Colombia y con profundos lazos familiares en Valledupar, según información recogida por El Pilón.

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El origen del monumento se remonta a finales del siglo XX, cuando la entonces gobernadora Paulina Mejía de Castro Monsalvo encargó la obra al artista Rodrigo Arenas Betancur, con el propósito de rememorar la influencia y el legado de López Pumarejo. El título que lleva el monumento, ‘La Revolución en Marcha’, refiere al célebre programa político del expresidente, iniciado en 1934 durante su primer mandato presidencial, un periodo que impulsó profundas transformaciones en el país. Según los datos reportados, durante ese gobierno se promovieron reformas clave en áreas como la política agrícola e industrial, además del régimen laboral, tributario y judicial, e inclusive la educación universitaria.

El monumento, que se destaca dentro del paisaje urbano central de Valledupar, está rodeado de edificaciones tradicionales y junto a otros elementos representativos del entorno. Su diseño incorpora varias figuras que simbolizan el espíritu social y político de la época, elementos que refuerzan su significado como parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Sin embargo, la pérdida de la placa conmemorativa ha dejado a la vista el vacío en el sitio en el que se encontraba, sin que hasta el momento se conozcan explicaciones oficiales sobre las circunstancias en que fue retirada ni sobre la identidad de los responsables. La situación fue documentada en imágenes que muestran tanto el estado previo del monumento como su aspecto actual, sin este componente esencial. De acuerdo con El Pilón, se intentó contactar a Eudes José Orozco Ortiz, secretario General recién posesionado de la Alcaldía de Valledupar, para obtener respuestas sobre los motivos detrás del retiro y el destino de la placa, pero no se obtuvo respuesta al cierre de la edición.

Esta ausencia vuelve a poner en discusión la protección y el mantenimiento del patrimonio material de la ciudad, un tema sobre el que persisten dudas y exigencias por parte de la ciudadanía.

¿Por qué desapareció la placa del monumento ‘La Revolución en Marcha’ en Valledupar?

No existe información oficial disponible sobre las razones exactas detrás de la desaparición de la placa. Aunque se intentó establecer comunicación con la administración municipal para aclarar el motivo y el paradero de este elemento patrimonial, hasta el momento las autoridades competentes no han ofrecido una explicación ni han identificado a los responsables.

¿Qué representa el monumento ‘La Revolución en Marcha’ y quién fue Alfonso López Pumarejo?

El monumento ‘La Revolución en Marcha’ rinde homenaje al expresidente Alfonso López Pumarejo y a su reforma política impulsada durante su primer gobierno, en 1934. Esta obra conmemora los cambios estructurales promovidos en materia agrícola, industrial, laboral, tributaria, judicial y universitaria, en un periodo considerado transformador para la historia política y social de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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