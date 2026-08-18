Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Las autoridades de tránsito en Valledupar confirmaron que, a partir del miércoles 19 de agosto, comenzarán a operar las tres primeras cámaras fotomultas, conocidas de manera técnica como el Sistema de Detección de Infracciones (SAST). Según información oficial de la Secretaría de Tránsito del municipio, estas cámaras no empezaron a funcionar el martes, como se difundió en redes sociales; la fecha oficial es el miércoles mencionado.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la misma entidad, durante las primeras semanas de funcionamiento, el sistema solo expedirá comparendos pedagógicos. Esto implica que, en vez de generar una multa monetaria inmediata, los conductores que sean detectados cometiendo infracciones recibirán una orden para asistir a un curso obligatorio sobre normas de tránsito o convivencia ciudadana. Si la persona incumple con la asistencia al curso dentro del plazo fijado, entonces la orden pasa a convertirse en una sanción económica de obligatorio pago.

Pasado ese periodo pedagógico, las cámaras fotomultas comenzarán a aplicar multas económicas, pero solo enfocadas en una infracción específica: la D04. Esta infracción consiste en no detenerse ante la luz roja, la luz amarilla, la señal de "PARE" o frente a un semáforo intermitente. Según la información suministrada, la multa por este comportamiento asciende a $1.266.101 pesos. Las tres cámaras iniciales estarán ubicadas estratégicamente en la calle 16 con carrera 12, justo al frente del colegio Loperena; también en el semáforo de La Viña, en la carrera 9 con calle 17, y en el semáforo de Los Manguitos, sobre la Avenida Fundación.

El proyecto impulsado por la administración municipal tiene como objetivo completar cinco puntos de control avalados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Posteriormente, se proyecta instalar cámaras en el semáforo del Mercado Público y en el de la entrada al barrio La Nevada, ubicado en la calle 23 con carrera 23. Vale la pena destacar que cada vez que se active un nuevo punto, el procedimiento contará con un periodo mínimo de dos semanas de comparendos pedagógicos antes de imponer sanciones económicas. Esta gradualidad busca fomentar la educación vial y mejorar la convivencia en el tránsito de Valledupar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comienzan a aplicar multas las nuevas cámaras fotomultas de Valledupar?

Las cámaras fotomultas en Valledupar iniciarán la aplicación de multas económicas una vez finalice el periodo de comparendos pedagógicos, el cual se extiende durante las primeras dos semanas desde la entrada en funcionamiento oficial. Solo después de este lapso, los infractores serán sancionados con multas enfocadas en la infracción D04.

¿Qué es el Sistema de Detección de Infracciones SAST y cómo funciona en Valledupar?

El Sistema de Detección de Infracciones (SAST) es un mecanismo automatizado que utiliza cámaras para identificar y documentar infracciones de tránsito, en este caso particular la falta de detención ante señales de tránsito como semáforos o la señal de "PARE". El sistema fotografía el hecho y genera un comparendo que, inicial y pedagógicamente, busca educar al conductor antes de sancionarlo económicamente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.