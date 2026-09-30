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El pasaporte ocupa un lugar esencial en la vida de cualquier ciudadano, abriendo fronteras para demostrar nacionalidad y permitiendo el tránsito internacional. Así lo evidencia, año tras año, el estudio llevado a cabo por la consultora en migración Henley & Partners, que se ha consolidado como referente al momento de clasificar los pasaportes ‘más poderosos’ a nivel mundial. De acuerdo con este análisis, y tomando como base el nivel de movilidad que ofrecen estos documentos, el pasaporte se convierte en la herramienta principal para acceder a distintos destinos sin necesidad de visado previo.

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La evaluación de Henley & Partners, conocida como ‘Índice de Pasaportes’, se actualiza mensualmente y considera 199 pasaportes frente a 227 posibles destinos. El sistema de clasificación utiliza una metodología basada en el acceso sin visado, la duración máxima de la estadía permitida y las condiciones establecidas por los gobiernos de cada país. Aunque influyente, esta medición no es definitiva ni inmodificable, ya que puede variar según cambios en las políticas migratorias de cada nación.

En la edición de 2026, Singapur lidera el ranking y se posiciona como el país cuyo pasaporte concede mayor libertad de movimiento, permitiendo ingresar a 192 países sin necesidad de visa. Justamente detrás están Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos, con 188 destinos, seguidos por Suecia (187). Europa mantiene un papel protagónico en el listado, con países como Francia, Alemania, España e Italia (186), Reino Unido (184) y, posteriormente, Estados Unidos e Islandia (180). En el ámbito latinoamericano, Chile resalta como el país con más destinos disponibles sin visa, alcanzando 176 lugares.

Colombia, entretanto, ocupa el puesto 38 en la clasificación global, brindando a sus ciudadanos la posibilidad de viajar a 130 países sin requerir visado. Supera por poco a Honduras (129 destinos) y a las Islas Marshall y Samoa (128). En su mayoría, los países de América Latina y el Caribe mantienen políticas de acceso recíproco, permitiendo el ingreso solo con la cédula de ciudadanía en casos como México, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Panamá. Para conocer la lista completa de países a los que un colombiano puede viajar sin visa, la consultora Henley & Partners publica de manera oficial el listado actualizado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los países que lideran el ranking de pasaportes más poderosos en 2026?

De acuerdo con el estudio de Henley & Partners, el pasaporte de Singapur encabeza la lista global de 2026, con 192 destinos de ingreso libre de visa. Le siguen Japón, Corea del Sur y los Emiratos Árabes Unidos con 188 destinos, y posteriormente Suecia, así como varios países europeos que también ocupan posiciones destacadas en el escalafón.

¿A cuántos países pueden viajar los colombianos sin visa según el Índice de Pasaportes de Henley & Partners?

De acuerdo con este índice especializado en movilidad internacional, el pasaporte colombiano permite viajar sin necesidad de visa a 130 países en todo el mundo. Los destinos incluyen naciones de América Latina, el Caribe e incluso algunos países fuera de la región, situando a Colombia en el puesto 38 del ranking global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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