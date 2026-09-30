Por: France 24

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Estados Unidos anunció este miércoles 30 de septiembre nuevas restricciones dirigidas a Cuba, enfocadas principalmente en limitar los viajes educativos y las transacciones financieras. Esta decisión surge en medio de una tensión creciente entre ambos países, y ha sido interpretada por el Gobierno cubano como un intento de "obstaculizar" el proceso de reformas económicas que se está implementando en la isla, la cual enfrenta una crisis profunda. La información, divulgada por France 24, revela la postura de Washington y las reacciones que ha provocado tanto en La Habana como en actores internacionales relevantes.

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Las nuevas disposiciones estadounidenses eliminan la autorización para los viajes educativos grupales denominados "pueblo a pueblo", que permitían a ciudadanos de Estados Unidos participar en intercambios culturales y académicos en Cuba. Ahora, ese tipo de visitas solo será posible bajo el auspicio de una organización aceptada por las leyes estadounidenses, y siempre que los estudiantes estén acompañados oficialmente por dicha institución. Aquellas personas que ya hayan iniciado alguna gestión, como la compra de boletos antes de la entrada en vigor de las restricciones, podrán mantener su autorización actual.

Adicionalmente, el Gobierno estadounidense prohibió la organización y participación en reuniones profesionales en Cuba y endureció aún más las regulaciones sobre operaciones financieras. Según informó el Departamento de Estado, se sancionan todas las transacciones directas o indirectas con entidades que estén incluidas en una lista de organizaciones vinculadas a la estructura militar e inteligencia cubana. Los bancos estadounidenses tampoco podrán procesar operaciones financieras relacionadas con Cuba si tanto el origen como el destino de los fondos se encuentran fuera de Estados Unidos, ni abrir cuentas para empresarios privados cubanos.

La respuesta cubana no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez calificó las acciones como una "oleada de medidas de bloqueo contra el pueblo cubano", advirtiendo que afectan tanto al sector público como al privado, incluido el pequeño empresariado. Rodríguez subrayó que este endurecimiento busca dificultar la implementación de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano, orientadas a descentralizar y flexibilizar la economía nacional.

En medio de este clima, Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y con su secretario de Estado Marco Rubio, elevó las críticas y la presión diplomática sobre La Habana, llegando a calificar a Cuba como un "estado fallido". En contraste, China, a través de su embajador Hua Xin, reiteró su apoyo y asistencia a Cuba, especialmente en el ámbito energético, y pidió a Washington detener "todas las acciones hostiles y de injerencia".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales restricciones impuestas por Estados Unidos a Cuba en 2026?

Las restricciones más relevantes incluyen la eliminación de viajes educativos "pueblo a pueblo", mayores controles sobre transacciones financieras que involucren cuentas y fondos extranjeros, prohibición de reuniones y conferencias profesionales, y sanciones específicas a entidades cubanas relacionadas con el sector militar e inteligencia, según datos divulgados por France 24.

¿Cómo afecta la nueva política de Estados Unidos al proceso de reformas económicas en Cuba?

De acuerdo con el canciller Bruno Rodríguez, la nueva política estadounidense busca frenar el avance de las reformas aprobadas en junio, impactando tanto al sector estatal como al privado. Estas reformas tienen como objetivo descentralizar y liberalizar parcialmente la economía cubana, que atraviesa una crisis agravada por factores internos y por las propias restricciones externas impuestas por Estados Unidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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