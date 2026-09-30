Por: EL PILON SA

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Un vuelo comercial de la aerolínea Flydubai que cubría la ruta desde Dubái hacia Tel Aviv vivió momentos de grave tensión este miércoles, cuando fue necesario hacer un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita debido a un violento incidente en la cabina de mando. Según lo informado por diferentes medios citando fuentes oficiales, uno de los pilotos presuntamente apuñaló al otro, lo que desató pánico entre los 174 pasajeros a bordo, de los cuales 27 eran menores de edad y la mayoría tenía nacionalidad israelí.

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El caos se desató cuando, de acuerdo con el testimonio de una pasajera, gritos provenientes de la cabina alertaron a los viajeros y, al abrirse la puerta, varios notaron la presencia de sangre tras el ataque con una navaja. Otro pasajero relató que algunos viajeros intervinieron rápidamente para controlar al agresor y sacarlo de la cabina, en medio de un ambiente cargado de confusión y miedo.

La versión oficial de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, sumó gravedad a lo que ya era una fuerte emergencia. Según indicó, uno de los pilotos habría atacado con un cuchillo a su compañero y habría intentado tomar control del avión con la aparente intención de estrellarlo. Netanyahu destacó la rápida y valiente acción de quienes intervinieron a bordo, lo que evitó una tragedia aún mayor.

Por su parte, fuentes israelíes consultadas por medios internacionales sugirieron que, además del ataque, se investiga si el piloto herido habría intentado secuestrar la aeronave, ya sea para provocar un accidente o para tomar pasajeros como rehenes. Hasta el momento, no hay claridad absoluta sobre la motivación detrás del episodio.

Flydubai, la aerolínea involucrada, únicamente confirmó que el vuelo fue desviado por un incidente en la cabina y señaló que las causas continúan bajo investigación. El avión tuvo que modificar su ruta original y aterrizó en el aeropuerto de Tabuk, al noroeste de Arabia Saudita. Ambos pilotos resultaron heridos y recibieron atención médica después del aterrizaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió con el vuelo de Flydubai desviado a Arabia Saudita?

El vuelo de Flydubai que despegó de Dubái rumbo a Tel Aviv debió aterrizar de emergencia en Arabia Saudita tras un violento enfrentamiento en la cabina entre los pilotos. De acuerdo con testimonios y reportes oficiales, uno de los pilotos agredió a su compañero con una navaja, situación que fue controlada por pasajeros y la tripulación. La aerolínea confirmó el desvío debido al incidente y reportó investigaciones en curso para aclarar todos los detalles.

¿Cómo actuaron los pasajeros durante el incidente en el vuelo de Flydubai?

Según versiones recogidas por medios internacionales y el propio primer ministro israelí, los pasajeros actuaron con valentía al intervenir en el momento de mayor peligro. Varias personas ayudaron a controlar al piloto agresor y a extraerlo de la cabina, lo que evitó que el avión perdiera el control y permitió que aterrizara de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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