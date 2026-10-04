Estados Unidos rechazó el recurso presentado para que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran reconocidos con inmunidad por su condición de antiguos funcionarios venezolanos.

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El Departamento de Estado argumentó que no considera a Maduro presidente de Venezuela desde 2019, debido a las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018.

La Fiscalía estadounidense respaldó esta posición y pidió al juez Alvin Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York, continuar con el proceso judicial contra ambos.

Maduro enfrenta acusaciones por narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas, cargos que fueron presentados en 2020.

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Según los fiscales, Maduro y Flores tampoco pueden reclamar inmunidad por actos oficiales, debido a que las conductas por las que son procesados estarían relacionadas con actividades delictivas y no con el ejercicio legítimo de funciones gubernamentales.

Maduro y Flores fueron capturados el pasado 3 de enero durante una incursión militar estadounidense en Caracas y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, asumió como presidenta encargada de Venezuela. Rodríguez cuestionó la operación estadounidense, pero manifestó su disposición a establecer una nueva relación de cooperación y diálogo con Washington.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.