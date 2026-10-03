Por: El Espectador

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Casi dos siglos después de la publicación original de Jane Eyre en 1847, la novela de Charlotte Brontë vuelve a cobrar importancia, esta vez como una lectura obligatoria para estudiantes de noveno grado en China, de acuerdo con medios estatales de ese país. Aunque siempre ha gozado de popularidad y ha sido recomendada en los planteles escolares, el Ministerio de Educación chino ha dado un paso más al incluirla como requisito completo en el currículo. El reporte de un medio oficial describe el libro como una historia de amor antimaterialista de la que la juventud podría obtener valiosas lecciones.

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En la trama, Jane Eyre es una joven huérfana que trabaja como institutriz para Rochester, un hombre adinerado y misterioso. En China, esta obra se celebra especialmente por los temas de independencia e igualdad entre mujeres y hombres. La novela fue traducida al chino por primera vez en 1925 y posteriormente adaptada a otros formatos, como el cine, con una relevante proyección de una película británica en 1979, poco después de que la Revolución Cultural permitiera nuevamente el ingreso de influencia extranjera al país.

Ping Zhu, profesora de literatura en la Universidad de California, San Diego, especialista en feminismo y literatura china, indica que la visión de Jane Eyre sobre la igualdad femenina coincide, hasta cierto punto, con la ideología del gobierno chino, que promueve la familia nuclear heterosexual y los roles tradicionales, sin oponerse abiertamente a la independencia económica y emocional de la mujer. Según Zhu, la inclusión de la novela en textos de noveno grado se relaciona también con el actual interés del gobierno por revertir el declive poblacional, animando a los jóvenes a casarse y tener hijos, justo como Jane Eyre hace al final de la novela.

Aunque fue revolucionaria para su época por retratar la autonomía de una mujer pobre y joven, Zhu señala que algunas feministas contemporáneas critican la visión limitada de la liberación que expone la obra. Los medios estatales han ubicado a Jane Eyre como una alternativa formativa frente a romances "superficiales" populares en otras novelas o géneros audiovisuales. Un artículo del Beijing Daily, publicación oficial del Partido Comunista Chino, sostiene que enseñar estos clásicos conduce a la formación de un sistema de valores más equilibrado en los jóvenes.

El feminismo que transmite Jane Eyre es aceptado por el Partido Comunista, contrario a movimientos actuales como #MeToo o actitudes de rechazo total al matrimonio y la maternidad, los cuales el gobierno no respalda, según Zhu. En contraste, las autoridades han restringido géneros alternativos como Boys’ Love (romance gay) y microdramas que glorifican las relaciones con personas poderosas.

De todos modos, la recepción de la novela en China es múltiple. Vicky Li, lectora desde su adolescencia, la compartió con sus hijas para inspirarlas a ser independientes. Wang Sirui, otra lectora, resalta la decisión de Jane de no ceder a ser amante de Rochester, incluso si eso significaba morir de hambre, como ejemplo de autonomía y fortaleza. Como concluye Zhu, la riqueza literaria de Jane Eyre permite innumerables interpretaciones, algunas de las cuales podrían trascender los mensajes oficiales esperados por las autoridades.

¿Por qué el gobierno chino exige leer Jane Eyre en colegios?

Según información proporcionada por medios estatales y el análisis de expertos como Ping Zhu, la obligatoriedad de Jane Eyre en el currículo escolar responde a la intención de transmitir valores de independencia, igualdad y amor antimaterialista, en línea con la visión del gobierno chino sobre la familia y la sociedad. Además, el gobierno busca contrarrestar tendencias como el declive poblacional, promoviendo la importancia del matrimonio y la maternidad, y controlar los relatos culturales que consumen los jóvenes.

¿Cómo interpreta el feminismo el personaje de Jane Eyre en China?

La interpretación del feminismo en Jane Eyre dentro de China es compleja. Especialistas como Ping Zhu explican que la independencia y dignidad que demuestra Jane es compatible con la doctrina oficial del Partido Comunista Chino, que respalda ciertos grados de igualdad femenina siempre y cuando no desafíen conceptos tradicionales de la familia. No obstante, las vivencias de las lectoras demuestran que el mensaje de autonomía personal de Jane puede inspirar interpretaciones mucho más amplias y progresistas de lo que las autoridades podrían anticipar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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