Brasil celebra este domingo sus elecciones presidenciales con 158.765.543 ciudadanos habilitados para votar.

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La disputa principal enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, y al senador Flávio Bolsonaro, principal rival del Partido Liberal.

Las urnas cerrarán a las 17:00 horas de Brasilia (3:00 p. m. en Bogotá), momento en que el Tribunal Superior Electoral (TSE) comenzará a divulgar los primeros resultados parciales.

El sistema electoral brasileño permite un conteo rápido, debido a que las urnas electrónicas contabilizan los votos de cada sección y generan un Boletín de Urna.

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Los datos son almacenados en dispositivos extraíbles y enviados a la Justicia Electoral, donde se verifica su autenticidad mediante firmas digitales antes de incorporarlos al conteo nacional.

El antecedente de 2022 indica que el ganador del balotaje quedó matemáticamente definido a las 19:58 horas de Brasilia (5:58 p. m. en Bogotá), cuando se había contabilizado el 98 % de los votos.

La definición se produjo unas tres horas después del cierre de las urnas hace cuatro años.

La última encuesta citada ubica a Lula con 45 % de los votos válidos y a Bolsonaro con 40 %. Si ninguno supera el 50 %, ambos pasarían a la segunda vuelta del 25 de octubre.

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