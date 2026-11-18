Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El canciller Omar Bula aseguró recientemente que el gobierno de Abelardo de la Espriella buscará que el Congreso de Colombia apruebe el desarrollo de operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio colombiano, como parte de la estrategia de seguridad regional denominada Escudo de las Américas. Estas declaraciones se dieron tras una reunión entre Bula, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth y el ministro de Defensa Jorge Mora.

Sigue a PULZO en Discover

Bula subrayó que esta estrategia representa una relación de beneficio mutuo, en la que es fundamental “explorar todas las posibilidades” salvaguardando la soberanía nacional. Indicó que cualquier decisión ejecutiva en este sentido debe ser avalada por el Congreso de la República. El canciller manifestó, además, que en su diálogo con Hegseth ambos países coincidieron en la importancia de respetar sus “procesos democráticos e institucionales”, de acuerdo con lo que reseñó El Espectador.

El jefe de la diplomacia colombiana destacó la urgencia del proceso, argumentando que el propósito principal es “salvar vidas humanas” y no centrarse en discusiones partidistas. Insistió en que las negociaciones parten del respeto a la soberanía nacional, reiterando que “Colombia decide lo que pasa en Colombia”. Pete Hegseth, por su parte, sostuvo que la cooperación busca unir a dos países “independientes, fuertes y soberanos” para combatir el narcoterrorismo transnacional.

Sobre los requerimientos de Colombia hacia Estados Unidos, el presidente De la Espriella puntualizó que se enfocan en mejorar las capacidades militares, tecnológicas, operacionales y de inteligencia de la Fuerza Pública. Sin embargo, resaltó que la presencia de tropas estadounidenses en Colombia no ha sido el énfasis de la cooperación y, según la Constitución Política, esta posibilidad sería competencia exclusiva del Congreso. El artículo 173 establece que el Senado debe permitir el tránsito de tropas extranjeras, por lo que una eventual aprobación dependería de la plenaria de esa corporación.

Jorge Mora, ministro de Defensa, anunció que Colombia será la sede de la reunión del Escudo de las Américas en 2027, recibiendo a delegaciones de 18 países en Medellín, en busca de respaldo político y cohesión regional frente al narcoterrorismo.

En contexto, The New York Times reportó que De la Espriella había rechazado un plan para operaciones conjuntas por falta de votos en el Congreso. No obstante, el mandatario desmintió tal versión en su cuenta de X, asegurando que la cooperación en seguridad y lucha antidrogas con Estados Unidos se mantiene sólida y en crecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos clave de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en el Escudo de las Américas?

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos dentro del Escudo de las Américas está enfocada en fortalecer la seguridad regional, la lucha contra el narcoterrorismo y el respeto a la soberanía nacional. Incluye negociaciones sobre apoyo militar, tecnológico y de inteligencia para la Fuerza Pública colombiana. Cualquier despliegue de tropas estadounidenses debe contar con aprobación del Congreso, como exige el artículo 173 de la Constitución Política de Colombia.

¿Por qué el Congreso de Colombia debe aprobar el eventual tránsito de tropas estadounidenses?

El artículo 173 de la Constitución Política de Colombia determina que es competencia del Senado autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Por tanto, la participación de fuerzas estadounidenses en operaciones conjuntas dentro del país requiere la aprobación de esta corporación, garantizando así el respeto al marco legal y la soberanía de Colombia.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.