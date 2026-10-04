Por: El Espectador

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En el siglo XIX, París enfrentaba una crisis profunda. La capital francesa estaba lejos de ser la elegante Ciudad de las Luces que usted conoce hoy. Según lo relatado en el texto, la ciudad vivía sumida en el hacinamiento, la suciedad y la insalubridad. El Sena —el caudaloso río que atraviesa París— servía como depósito de basura, y las enfermedades como el cólera y el tifus proliferaban entre la pobreza y el desorden. El tráfico era casi imposible y los callejones medievales dificultaban tanto el tránsito como la llegada de la luz y el aire fresco. Durante siglos, estos problemas se mantuvieron sin una solución real, a pesar de que los cambios se consideraban urgentes desde la Edad Media.

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La transformación que cambiaría por completo la cara de París comenzó en 1852, cuando Luis Napoleón Bonaparte —sobrino de Napoleón Bonaparte y presidente de linaje noble— se proclamó emperador del Segundo Imperio Francés. Detectando en el estado de la ciudad el símbolo de una crisis nacional, Napoleón III decidió llevar a cabo una ambiciosa renovación urbana. Para esto confió la tarea a Georges Eugène Haussmann, un funcionario que recibió plenos poderes y recursos para “airear, unificar y embellecer” la capital. Haussmann actuó con tal determinación que, de acuerdo con el texto, demolió un cuarto de las viviendas y desplazó a un tercio de sus habitantes.

Inspirado en el modelo londinense, Haussmann eliminó los estrechos callejones y en su lugar construyó amplios bulevares y espacios abiertos, lo que facilitó la ventilación y la entrada de luz, además de reducir los focos de enfermedad. Obras emblemáticas como la Ópera Garnier y el Hotel du Louvre surgieron en este periodo. Incluso monumentos históricos como Notre-Dame y Sainte-Chapelle fueron “liberados” de los antiguos muros y callejones que los ocultaban, permitiéndoles recibir nuevos espacios y plazas.

Sin embargo, el resultado de esta gran obra no favoreció a todos por igual. Las familias obreras fueron desplazadas a la periferia, mientras que la demolición del viejo París benefició a las grandes fortunas, que se establecieron en espacios más seguros y abiertos. Además, una de las intenciones de Napoleón III, según el texto, fue dificultar la construcción de barricadas y la organización de revueltas de los sectores populares mediante la reestructuración urbana. En 1860, se anexaron los suburbios y la ciudad creció considerablemente, pasando de doce a veinte distritos. Pese al progreso aparente, los sobrecostes y críticas al proyecto llevaron a la dimisión de Haussmann en 1870, año en que también terminó el mandato de Napoleón III tras ser capturado por los alemanes. Cuando el proceso concluyó, París había duplicado su tamaño y cuadruplicado su población, dejando atrás el paisaje oscuro que inspiró obras como ‘Los Miserables’ de Victor Hugo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactaron las reformas de Haussmann en la vida diaria de los parisinos?

Las reformas lideradas por Haussmann, de acuerdo con el texto, provocaron grandes cambios en la vida diaria de los habitantes: miles de familias trabajadoras fueron desplazadas debido a la demolición de barrios enteros y al alza de nuevas edificaciones, mientras que los sectores pudientes se beneficiaron con mayores espacios y mejores condiciones de vida. Además, la transformación buscaba dificultar la organización de revueltas y protestas, afectando la dinámica social y política de la ciudad.

¿Qué importancia tuvo la anexión de los suburbios en el crecimiento de París?

La anexión de los suburbios en 1860, según el artículo, fue el evento que consolidó la magnitud de la transformación de París. Al ampliarse de doce a veinte distritos, la ciudad duplicó su tamaño y enfrentó el reto de unificar no solo su imagen urbana, sino también su estructura y servicios, lo cual contribuyó al surgimiento de la gran metrópoli moderna reconocida mundialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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