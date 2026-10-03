El copiloto señalado de atacar al capitán del vuelo FZ1073 de Flydubai y de intentar provocar el secuestro de la aeronave fue identificado como Hamam al-Hammami, ciudadano omaní de 29 años.

Sigue a PULZO en Discover

El avión cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv cuando el copiloto habría agredido al piloto con un hacha de emergencia, provocando una situación crítica que terminó con un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudí.

En medio de la investigación, CNN rastreó perfiles que habrían pertenecido a al-Hammami en X y LinkedIn.

En publicaciones antiguas aparecieron mensajes sobre religión y relaciones entre hombres y mujeres, mientras que también se conocieron videos grabados desde cabinas de aviones Boeing 737 Max.

Lee También

Uno de los videos mostraba aeronaves de compañías israelíes y terminaba con imágenes de líderes y responsables de grupos vinculados al terrorismo. Otro contenido mostraba una imagen de La Meca, Medina y Jerusalén acompañada de un poema.

Además, aparecieron dos publicaciones en LinkedIn horas después del incidente, aunque no está claro si fueron realizadas por él o estaban programadas previamente. El perfil señalaba experiencia en Oman Air y Royal Air Maroc.

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos confirmó que investigan el caso como un intento de atentado terrorista.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.