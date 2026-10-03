Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una porción del edificio de Comfenalco, ubicado en la calle 37 de Ibagué, terminó en la vía pública durante las últimas horas, causando preocupación entre quienes transitan por la zona. Sin embargo, Comfenalco fue enfático al aclarar que lo sucedido no se debió a un colapso inesperado o a una emergencia estructural en la edificación. De acuerdo con información de la propia entidad, esta situación corresponde a una intervención planificada dentro de los trabajos de prevención y reforzamiento que actualmente se adelantan en el inmueble.

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La decisión de ejecutar estas obras tiene su origen en las revisiones que se realizaron después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que llevó a diversas instituciones y empresas a adoptar medidas para fortalecer sus infraestructuras. En este caso específico, ingenieros y arquitectos vinculados con Comfenalco están liderando el proceso, asegurando que cada paso responde a criterios de seguridad y renovación estructural.

Según la explicación oficial de Comfenalco, el muro retirado pertenecía a una zona del gimnasio ubicado en el edificio de la calle 37. El desmonte de esa parte de la estructura había sido previamente programado y hace parte de una serie de actividades encaminadas a mejorar la resistencia y funcionalidad del inmueble. La entidad indicó que, precisamente para garantizar la seguridad de trabajadores y transeúntes, se procedió al cierre temporal de la vía donde se llevan a cabo los trabajos.

Las imágenes del muro sobre la vía circularon ampliamente en redes sociales, generando versiones equivocadas acerca de un posible derrumbe o una falla inesperada en la construcción. Ante esto, Comfenalco solicitó no difundir interpretaciones erróneas y reiteró que el evento es parte de una obra planificada que busca reforzar el edificio y prevenir riesgos mayores en el futuro.

En ese sentido, lo ocurrido en la calle 37 responde a una estrategia de intervención y mejora estructural gestionada por profesionales de la entidad y no a un accidente, como se llegó a especular en redes según la información entregada por Comfenalco.

¿Por qué fue necesario retirar el muro del edificio de Comfenalco en la calle 37?

De acuerdo con Comfenalco, el muro del gimnasio fue retirado como parte de trabajos de prevención y reforzamiento del edificio, que se programaron tras revisiones realizadas después del terremoto del 10 de agosto. Este desmonte fue una intervención planificada para mejorar las condiciones estructurales del inmueble.

¿Hubo riesgo de colapso en el edificio de Comfenalco en Ibagué?

Según la explicación oficial entregada por Comfenalco, no hubo un riesgo de colapso ni una falla inesperada; se trató de una obra previamente planeada, coordinada por ingenieros y arquitectos, como parte de acciones preventivas adoptadas tras el sismo de agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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