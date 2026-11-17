Por: El Espectador

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Pete Hegseth, actual secretario de guerra de Estados Unidos, visitará Colombia este miércoles 18 de noviembre. Así lo anunció el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora, quien informó ante el Congreso de la República sobre la llegada del alto funcionario de la administración estadounidense. Según Mora, la agenda incluye una importante entrega: "Nos va a entregar le primer avión C-130 Hércules y creo que van a llegar dos más, pero lo hablaremos con él”, expresó el ministro ante la Comisión Segunda del Senado, de acuerdo con lo recogido en medios nacionales.

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La visita de Hegseth contempla encuentros con el ministro de Defensa y también con el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez. Uno de los puntos centrales a tratar será el uso de drones por parte de grupos armados ilegales en Colombia, una problemática que viene preocupando a las autoridades de ambos países. Además, está previsto abordar el reciente ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación regional en materia de lucha contra delitos transnacionales.

El ministro Mora destacó en el Congreso que se explorarán más temas relativos al apoyo constante de Estados Unidos en pro de la seguridad de los colombianos. "Vamos a mirar otros temas interesantes de cómo Estados Unidos nos seguirá apoyando para retomar la seguridad de los colombianos", señaló haciendo referencia a los intereses comunes en defensa y estabilidad regional.

No es la primera vez que Hegseth y Mora mantienen este tipo de acercamientos. Según información del propio Ministerio de Defensa, ambos funcionarios se reunieron el pasado 12 de agosto con ocasión del ingreso de Colombia al Escudo de las Américas. En esa oportunidad, la institución comunicó que “Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas, siguiendo las directrices del Presidente de la República, Abelardo De La Espriella”.

El Ministerio de Defensa enfatizó que este paso reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta coordinada en el continente frente a amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Además, se formalizó un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer el trabajo conjunto de la Fuerza Pública colombiana con el Departamento de Guerra estadounidense, centrado en compartir información, coordinar esfuerzos y aumentar la efectividad en operaciones contra organizaciones criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Escudo de las Américas y cuál es el compromiso de Colombia dentro de esta iniciativa?

El Escudo de las Américas es una iniciativa regional que busca coordinar la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y otras amenazas a la seguridad y estabilidad de los países del continente. Según el Ministerio de Defensa, Colombia formalizó su ingreso a este programa para fortalecer la respuesta hemisférica, consolidando alianzas y cooperación directa contra los carteles y redes criminales.

¿Cuál es la importancia de la entrega del avión Hércules C-130 a Colombia en el marco de los acuerdos con Estados Unidos?

La entrega del avión C-130 Hércules a Colombia, confirmada por el ministro Jorge Eduardo Mora, es parte de los acuerdos de cooperación militar entre ambos países. Este avión fortalecerá las capacidades logísticas y operacionales de la Fuerza Pública colombiana, contribuyendo a las labores conjuntas con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, según lo manifestó el Ministerio de Defensa en las recientes intervenciones públicas.

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