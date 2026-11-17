El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Colombia ante el paro nacional y las manifestaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre de 2026. La advertencia fue difundida por la Embajada estadounidense en Bogotá y contempla posibles afectaciones en varias ciudades del país.

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En el comunicado, el Departamento de Estado señaló que centrales sindicales, organizaciones sociales y sectores de oposición convocaron movilizaciones en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Además, advirtió que podrían presentarse concentraciones en otros lugares.

La entidad indicó que las jornadas podrían ocasionar importantes demoras en el tráfico, interrupciones en el transporte público y bloqueos temporales de vías. También recordó que algunas movilizaciones multitudinarias en Colombia han terminado en enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública.

Sin embargo, la comunicación tiene un carácter preventivo y está dirigida a los estadounidenses que permanecen en territorio colombiano. No significa que las autoridades de ese país estén anticipando necesariamente hechos violentos durante las protestas.

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Estos son los puntos de concentración que identificó Estados Unidos

La alerta incluye algunos de los lugares y horarios en los que se esperan movilizaciones el jueves:

Bogotá: Parque Nacional, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, con una posible marcha hacia la Plaza de Bolívar.

Parque Nacional, entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, con una posible marcha hacia la Plaza de Bolívar. Medellín: sede de Adida, en la calle 57 #42-70, alrededor de las 10:00 de la mañana.

sede de Adida, en la calle 57 #42-70, alrededor de las 10:00 de la mañana. Cali: Plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 de la mañana.

Plazoleta Jairo Varela, desde las 9:00 de la mañana. Barranquilla: Plaza Esthercita Forero, aproximadamente a las 3:30 de la tarde.

Plaza Esthercita Forero, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, desde las 9:00 de la mañana.

El Departamento de Estado recomendó a sus ciudadanos evitar las zonas donde se desarrollen las concentraciones, calcular tiempo adicional para sus desplazamientos, consultar los medios locales y seguir las instrucciones de las autoridades. También pidió mantener un perfil discreto y abandonar los lugares cercanos a las manifestaciones si aumenta la tensión.

Colombia: Labor unions, social organizations, and political opposition groups have called a national strike and demonstrations for Thursday, November 19, 2026, in Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, and Bucaramanga. Additional gatherings and marches are possible in other cities and locations.

Demonstrations may cause significant traffic delays, public transit disruptions (including TransMilenio in Bogotá), and temporary road blockages. Past large mobilizations in Colombia have occasionally involved clashes between demonstrators and security forces. More at https://t.co/Kws9sLKYKB — TravelGov (@TravelGov) November 17, 2026

Bogotá tendrá otras movilizaciones y posibles afectaciones en Transmilenio

Además de la concentración señalada por Estados Unidos en el Parque Nacional, en Bogotá están previstas otras actividades. A las 10:00 de la mañana se convocó ‘La Peda se Moviliza’, con punto de encuentro en la Universidad Pedagógica Nacional. A las 11:00 está programado ‘El Paro al Barrio’, desde el monumento al Almirante Padilla, en el Parkway. También se anunció una vigilia silenciosa por Palestina, a las 11:30 de la mañana, frente a la Embajada de Israel.

La Alcaldía de Bogotá advirtió que las manifestaciones pueden afectar la movilidad y el funcionamiento de rutas troncales y TransMiZonales de TransMilenio. Por eso, recomendó planear los recorridos y consultar los canales oficiales para conocer eventuales cierres, desvíos y cambios en el servicio.

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