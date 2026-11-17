Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la tradición artesanal será el eje central de un evento que busca reconocer y destacar a quienes mantienen vivos los saberes, técnicas y oficios característicos de la ciudad. Este encuentro reunirá a más de 80 integrantes de la red de fortalecimiento artesanal INSPIRAL. Según la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la iniciativa pretende visibilizar el trabajo colectivo de múltiples maestros y maestras artesanas que continúan transmitiendo oficios tradicionales en el ámbito bogotano.

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El evento principal, de acuerdo con datos de la Alcaldía de Bogotá, tendrá lugar en el Parque de la 93. Este espacio icónico de la ciudad fue seleccionado como escenario para que la ciudadanía pueda acercarse y conocer directamente el trabajo de los artesanos y artesanas que forman parte de la red INSPIRAL. La oportunidad no solo permitirá ver piezas únicas y procesos artesanales, sino también entablar un diálogo que ponga en valor la riqueza cultural de la capital.

Previo al evento, se realizará el lanzamiento del Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL el miércoles 18 de noviembre de 2026. Esta jornada de apertura será en el Centro Felicidad Chapinero, en un horario de 5:30 p. m. a 8:00 p. m., y ofrecerá a los asistentes no solo una muestra del trabajo artesanal, sino también un espacio de convivencia tradicional a través de las onces santafereñas, una costumbre bogotana que propicia la conversación y el encuentro social. Allí, los protagonistas serán artesanos especializados en alambrismo y tejeduría, quienes compartirán el resultado de su oficio y relatarán sus experiencias, dando contexto a las piezas presentadas y permitiendo que los visitantes conozcan de primera mano el proceso creativo involucrado.

La organización del evento hace especial énfasis en la importancia de descubrir las historias detrás de cada oficio artesanal, invitando al público a confirmar su asistencia. De acuerdo con los organizadores, esta será una oportunidad única para entender el valor de los saberes transmitidos por generaciones y para descubrir el talento de quienes, desde la tradición, siguen aportando a la identidad cultural de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Red de Fortalecimiento Artesanal INSPIRAL y quiénes la integran?

La Red de Fortalecimiento Artesanal INSPIRAL, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, es un colectivo que agrupa a más de 80 artesanos y artesanas dedicados a preservar y promover oficios tradicionales en la ciudad. Sus integrantes representan diversos saberes y prácticas artesanales, reuniendo técnicas y creaciones propias del contexto bogotano.

¿Cuándo y dónde será el lanzamiento del Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL?

De acuerdo con la información oficial, el lanzamiento del Encuentro de Saberes Artesanales INSPIRAL tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 2026, entre las 5:30 p. m. y las 8:00 p. m., en el Centro Felicidad Chapinero. Durante esta jornada, los asistentes podrán conocer detalles de la iniciativa, descubrir piezas artesanales y compartir en un entorno de tradición bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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