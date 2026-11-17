Por: Portal Bogotá

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‘Paisajes de la Memoria’ es una exposición artística que nacen de la colaboración entre la Casa de la Sabiduría Sembrando Sueños y diferentes entidades culturales y sociales de la capital. Este evento reunió a 15 adultos mayores, quienes, bajo la guía de talleristas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), participaron en un proceso formativo en el que exploraron diversas técnicas artísticas. Las obras elaboradas, que incluyen fotografías y trabajos plásticos, fueron exhibidas en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la iniciativa tuvo el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), lo que garantizó el enfoque social y participativo del proyecto.

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Durante el desarrollo de sus obras, los expositores plasmaron escenas de su pasado, representaron paisajes emblemáticos y evocaron recuerdos de los barrios históricos en el centro de Bogotá. Las crónicas visuales abordan no solo vivencias individuales, sino también elementos de la naturaleza y la cotidianidad, configurando así una narrativa colectiva que rescata la importancia de las personas mayores en la memoria urbana. Los familiares y visitantes que asistieron a la galería tuvieron la oportunidad de encontrarse con relatos íntimos y conocer de primera mano las motivaciones de los autores y la relevancia que la creación artística tiene en su día a día.

Miguel Cuamba, artista formador de la FUGA, subrayó el enfoque del proyecto al afirmar que la fotografía fue concebida como un recurso para revivir recuerdos, experimentar texturas y conectar con la creatividad. De acuerdo con sus palabras, este medio artístico sirvió como puente entre pasado y presente, fomentando la exploración sensorial y la reinterpretación de la historia personal de los participantes.

Para Luz Mery Orozco, una de las participantes, la experiencia significó la posibilidad de seguir activa y expresiva. Según relató, los talleres incluyeron el uso de cartón y papel coloreados en negro y rojo para tallar figuras, permitiendo no solo retratar recuerdos de vida, sino también reflejar la conexión con la naturaleza y el entorno bogotano.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la exposición resaltó el valor de las memorias de las personas mayores como parte fundamental del patrimonio vivo de la ciudad, visibilizando sus contribuciones a la construcción social e histórica.

¿Qué técnicas artísticas se enseñaron en la exposición 'Paisajes de la Memoria'?

En la exposición, los participantes aprendieron a trabajar con diferentes técnicas, especialmente la fotografía como herramienta para revivir recuerdos. Además, realizaron figuras talladas en cartón y papel en tonos negro y rojo, lo que les permitió plasmar tanto memorias personales como elementos de la naturaleza.

¿Cuál es la importancia de la Casa de la Sabiduría Sembrando Sueños en Bogotá?

La Casa de la Sabiduría Sembrando Sueños desempeña un papel fundamental en la promoción de actividades formativas y creativas para adultos mayores, ofreciéndoles espacios para expresarse, mantenerse activos y fortalecer su vínculo con la historia y patrimonio de Bogotá, de acuerdo con la información de la Alcaldía de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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