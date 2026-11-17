Por: El Espectador

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Si su empresa o entidad está en la lista de quienes deben retener el impuesto de industria y comercio en Bogotá, tenga muy presente que el viernes 20 de noviembre vence el plazo para cumplir con la declaración y el pago del ReteICA correspondiente a los meses de septiembre y octubre, tal como lo recordó la Secretaría Distrital de Hacienda. Este mecanismo consiste en que los agentes retenedores descuentan parte del valor de determinados pagos o abonos en cuenta, con el objetivo de anticipar el recaudo del impuesto de industria y comercio (ICA) para el Distrito Capital. Esto implica que no todos los contribuyentes están obligados a presentar la declaración, solo quienes actúan, de acuerdo con la reglamentación vigente, como agentes retenedores.

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El ReteICA debe ser declarado y pagado exclusivamente por quienes tienen, por ley, la calidad de agentes retenedores del ICA. Dentro de este grupo están las entidades de derecho público, los grandes contribuyentes identificados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), personas o entidades designadas mediante la resolución DDI-000305 del 16 de enero de 2020, así como intermediarios o terceros que intervienen en operaciones económicas donde se aplique esta retención. Cada agente debe retener el monto respectivo al hacer los pagos y, posteriormente, reportarlo y transferirlo a las arcas de la ciudad.

La Secretaría de Hacienda enfatizó que quienes no cumplan este procedimiento dentro del plazo establecido pueden enfrentar sanciones e intereses. Por esa razón, recomendó revisar anticipadamente toda la información que se va a declarar, para evitar contratiempos o errores que puedan derivar en multas.

Para facilitar el trámite, este se puede hacer en línea, ingresando a la página web de la Secretaría Distrital de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co). Allí debe seleccionarse el botón "Pagos Bogotá" y luego la opción "ICA–ReteICA". En ese espacio es posible presentar la declaración y realizar el pago totalmente por internet. Si prefiere pagar presencialmente, tiene la opción de generar el recibo en la misma página y llevarlo a una entidad financiera autorizada.

La entidad recomendó a quienes son sujetos de esta obligación utilizar siempre los canales oficiales para evitar fraudes. También invitó a consultar cualquier inquietud sobre el trámite a través de su sitio web o en las redes sociales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, identificada como @HaciendaBogota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes deben declarar y pagar el ReteICA en Bogotá?

La declaración y pago del ReteICA corresponde únicamente a quienes actúan como agentes retenedores del impuesto de industria y comercio en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, estos incluyen entidades de derecho público, grandes contribuyentes señalados por la DIAN, personas y entidades designadas expresamente mediante la resolución DDI-000305 de 2020, así como terceros o intermediarios en operaciones gravadas con esta retención.

¿Cómo se puede realizar el pago del ReteICA por internet?

El pago del ReteICA puede hacerse de forma virtual, accediendo a la página oficial de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, seleccionando el botón "Pagos Bogotá" y entrando en la opción "ICA–ReteICA". Desde allí, los agentes retenedores pueden presentar la declaración y cancelar el valor correspondiente en línea, o bien generar el recibo para pagarlo presencialmente en entidades bancarias autorizadas, según la indicación de la autoridad tributaria distrital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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