Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá ha avanzado de manera significativa en la protección de sus áreas estratégicas, especialmente en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información del Distrito Capital, entre enero de 2024 y junio de 2026 se lograron procesos de restauración ecológica sobre una extensión de 11,08 millones de metros cuadrados en la ciudad, cumpliendo lo dispuesto en el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’. Más de la mitad de las intervenciones, un 52 %, se concentran en los Cerros Orientales, alcanzando los 5,78 millones de metros cuadrados restaurados. Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la prioridad es salvaguardar este ecosistema, que constituye fuente de vida, abastecimiento de agua y refugio de cientos de especies de fauna y flora.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), la restauración ecológica comprende la preparación de los suelos y la siembra controlada de árboles, reforzada con acciones de mantenimiento que permiten el crecimiento saludable de las especies plantadas. Estas labores buscan garantizar la resiliencia de los ecosistemas y su conservación a largo plazo. Además, detrás de estas acciones hay un mandato del Consejo de Estado que ordenó al Distrito, al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) proteger la reserva, organizar los límites de la ciudad y trabajar de la mano con las comunidades, tal como lo expresó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La Alcaldía Mayor divulga periódicamente avances sobre estos procesos en el especial ‘Cerros Orientales de Bogotá’, donde se transparentan las gestiones distritales enfocadas en cumplir las disposiciones judiciales para preservar el área. Desde 2014, el Distrito Capital ha priorizado recursos en tres Planes de Desarrollo que incluyen acciones derivadas del fallo, junto a estrategias de trabajo colaborativo con la comunidad a través del Comité de Interlocución de los Cerros Orientales y pactos de borde en desarrollo. A esto se suma la creación de un marco normativo para asegurar la coordinación interinstitucional y la implementación del Plan de Manejo del Área de Ocupación Pública Prioritaria (AOPP), compuesto por 24 proyectos para proteger el entorno, recuperar el espacio público y fortalecer el tejido social. El control de licencias urbanísticas y la reubicación de asentamientos en zonas de riesgo, con más de 1.000 procesos finalizados, refuerzan el compromiso de Bogotá con la sostenibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones principales de restauración ecológica en los Cerros Orientales de Bogotá?

Las acciones de restauración ecológica en los Cerros Orientales consisten en preparar los suelos, sembrar árboles y mantener su desarrollo, según la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). Estas labores están acompañadas de la coordinación interinstitucional y la participación de la comunidad, asegurando la protección integral del territorio, en cumplimiento de órdenes del Consejo de Estado y bajo la supervisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Qué significa la sentencia del Consejo de Estado para la protección de los Cerros Orientales?

La sentencia del Consejo de Estado obliga al Distrito Capital, al Ministerio de Ambiente y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) a emprender acciones conjuntas para proteger la reserva forestal de los Cerros Orientales, organizar los límites urbanos y fortalecer la cooperación con las comunidades. Esta decisión ha impulsado la creación de marcos normativos y la ejecución de proyectos destinados a la sostenibilidad del área.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.