Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 18 de noviembre de 2026, Bogotá y el municipio vecino de Soacha, en Cundinamarca, experimentan cortes de agua debido a trabajos liderados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del Distrito, estas suspensiones temporales persiguen el objetivo de asegurar el correcto suministro del líquido vital y reducir las probabilidades de afecciones por daños mayores en tuberías o accesorios de la red de acueducto en diferentes sectores.

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En Bogotá, varias localidades resultan impactadas. En Suba, los barrios Prado Pinzón, Victoria Norte, Mazurén y Santa Helena, situados entre la carrera 45 y la carrera 56, y de la calle 138 a la calle 153, no tendrán acceso al servicio desde las 8:00 a. m., durante 24 horas, debido a labores de mantenimiento preventivo. Por su parte, la localidad de Teusaquillo, específicamente los barrios La Esmeralda y Rafael Núñez, estarán sin agua entre la calle 26 y la calle 53, de la carrera 30 a la carrera 68, desde las 9:00 a. m., durante el mismo periodo y por la misma razón.

Otros sectores incluidos en estos trabajos programados son: Juan XXIII, Los Rosales, Ingemar y Las Acacias, en Chapinero; Salitre Occidental y Granjas de Techo, en Fontibón, donde la suspensión va desde las 7:00 a. m. durante 27 horas, tiempo requerido para realizar empates de redes de acueducto; y barrios de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, afectados por instalación de accesorios y nuevas conexiones. En Usaquén, los barrios como Chicó Reservado y El Refugio tendrán corte desde las 10:00 a. m. durante 12 horas, destinado al cambio de una válvula. Además, sectores de Puente Aranda serán objeto de mantenimiento correctivo.

El municipio de Soacha, en Cundinamarca, también enfrenta cortes de agua. Barrios como Altico, Colmena, El Ciprés y Villa Isabel viven una suspensión de 24 horas desde las 10:00 a. m. por cierre a terceros, según datos oficiales del Distrito. Otras zonas, como Cobec, Cobeg y San Andrés, serán cobijadas por trabajos de mantenimiento preventivo.

La EAAB sugiere a los usuarios que llenen los tanques de reserva de sus viviendas antes de la suspensión. Si deciden almacenar el agua en recipientes, recomienda consumirla antes de 24 horas. Además, aconseja un uso racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para clínicas, hospitales y espacios con alta concurrencia, se dispone el servicio de carrotanques, que puede ser solicitado en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá y Soacha tendrán cortes de agua este 18 de noviembre de 2026?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los cortes afectarán barrios de varias localidades en Bogotá, incluyendo Suba, Teusaquillo, Chapinero, Fontibón, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usaquén y Puente Aranda. En Soacha, sectores como Altico, Colmena, El Ciprés, Villa Isabel y otros también tendrán suspensión temporal del servicio.

¿Qué recomendaciones dio la EAAB para el manejo durante los cortes de agua?

La EAAB aconseja llenar tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y usar el líquido de manera racional, priorizando higiene básica y preparación de alimentos. Para instituciones clave como hospitales, el agua puede solicitarse mediante el servicio de carrotanques a través de la línea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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