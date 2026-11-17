Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Banquete del Millón, una de las tradiciones solidarias más arraigadas en Colombia, cumple su edición número 66 reuniendo a diferentes sectores de la sociedad en torno a la ayuda a quienes han sido golpeados por tragedias. Desde 1961, la Organización Minuto de Dios ha liderado esta iniciativa, que se posiciona como un símbolo del compromiso social nacional. Esta nueva edición tiene como eje principal la reconstrucción y asistencia a las familias afectadas por el terremoto que ocurrió el 10 de agosto de 2026, bajo el lema “Amemos a Colombia: unidos para reconstruir”.

Sigue a PULZO en Discover

El objetivo fundamental de este evento consiste en movilizar recursos que permitan restaurar viviendas y territorios destruidos, además de proveer un acompañamiento sostenido a las comunidades afectadas durante el proceso de recuperación. Como se ha reiterado en la convocatoria, la participación de empresarios, aliados estratégicos, benefactores, estudiantes, colaboradores y ciudadanía en general resulta vital para multiplicar el alcance de las acciones solidarias.

En este marco, UNIMINUTO Tolima-Huila está organizando tres encuentros en diferentes ciudades de la región: el primero en Ibagué, el 18 de noviembre, tendrá lugar en el Salón Altavista del edificio de la Beneficencia del Tolima. El segundo se desarrollará en Neiva, el 19 de noviembre en el Hotel Chicalá, Salón Princesa; mientras que el tercero está programado para el 26 de noviembre en Lérida, en el auditorio del Centro Universitario UNIMINUTO. Según los organizadores, estos espacios permitirán canalizar donaciones y fortalecer la red de apoyo para la reconstrucción.

La relevancia de la acción humanitaria se evidencia en el balance presentado por la Organización Minuto de Dios con corte al 25 de septiembre de 2026, donde se destaca el envío de 42 cargamentos que sumaron 287,4 toneladas de ayuda a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Entre las ayudas entregadas figuran 11.348 mercados, 10.363 kits de aseo y 71.834 prendas de vestir, que han servido para satisfacer necesidades básicas en las zonas damnificadas.

Un aspecto destacado es el involucramiento del sector productivo. Con la estrategia “Mi empresa, bendecida para bendecir”, se invita a las compañías a sumar esfuerzos mediante contribuciones económicas y donaciones, elementos fundamentales para continuar avanzando en la reconstrucción. Asimismo, en la edición pasada del Banquete del Millón, estos aportes permitieron entregar 40 viviendas a familias afectadas por otro sismo en Paratebueno y Medina.

Finalmente, la campaña facilita variados canales para que quienes deseen aportar, tanto empresas como personas, puedan realizar sus donaciones a través de medios bancarios, demostrando que la solidaridad puede transformar la vida de quienes lo perdieron todo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se pueden hacer donaciones para el Banquete del Millón 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por la Organización Minuto de Dios, las personas, empresas y organizaciones interesadas en aportar económicamente a la campaña solidaria pueden realizar sus donaciones a través de canales bancarios habilitados especialmente para este fin, facilitando así la participación y el alcance de la ayuda requerida.

¿Qué resultados ha tenido la ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

Según el balance presentado por la Organización Minuto de Dios con corte al 25 de septiembre de 2026, se enviaron 42 cargamentos que sumaron 287,4 toneladas de ayuda, beneficiando a cinco departamentos. Entre los recursos entregados figuran mercados, kits de aseo y prendas de vestir, cubriendo necesidades básicas de las familias que resultaron damnificadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.