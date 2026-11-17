Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó por medio de la red social X que se ha dado la orden de desplegar fuerzas militares en el departamento del Huila. El mandatario expresó su compromiso con la región y recalcó que esta zona del país merece el apoyo, la protección y la atención permanente por parte del Estado. De acuerdo con el mensaje publicado en su cuenta oficial, la decisión responde a la actual situación de orden público que, según sus palabras, está siendo observada cuidadosamente.

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Entre las acciones concretas anunciadas, el presidente indicó que a partir de la próxima semana comenzarán a llegar al Huila integrantes del batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13, conocido con la sigla Fudra 13. Esta unidad militar tiene como objetivo acelerar la respuesta ante hechos que alteren el orden y la seguridad en territorios críticos. Además, en el comunicado se especifica la puesta en funcionamiento del Bloque de Seguridad Urbana y Rural de Neiva, que lleva el acrónimo Bosur. Su misión será fortalecer operaciones dirigidas contra estructuras criminales que afectan a la zona, permitiendo con ello un mayor control territorial y una presencia más efectiva de las fuerzas del Estado tanto en zonas urbanas como rurales del departamento.

Adicionalmente, el presidente Abelardo de la Espriella añadió que el Ministerio del Interior se encargará de agilizar el reforzamiento de doce estaciones de Policía. Este refuerzo será por medio de la instalación de mallas de protección y la dotación de elementos antidrones, herramientas tecnológicas diseñadas para prevenir ataques y garantizar la integridad tanto de las instalaciones como del personal de la fuerza pública. Estas medidas buscan contribuir a la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Huila, en un contexto que demanda acciones decididas y coordinadas por parte de las autoridades nacionales. Toda la información citada tiene como fuente el mensaje publicado por el presidente en la red social X.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13 (Fudra 13) y cuál es su función en el Huila?

La Fuerza de Despliegue Rápido Número 13, identificada como Fudra 13, es una unidad militar que, según el presidente Abelardo de la Espriella en su mensaje oficial, comenzará a operar en el departamento del Huila a partir de la próxima semana. Su función principal es responder con rapidez ante situaciones de alteración del orden público y fortalecer la seguridad en territorios críticos como este departamento.

¿En qué consiste el refuerzo de las estaciones de Policía con mallas de protección y elementos antidrones ordenado por el gobierno?

De acuerdo con la comunicación del presidente en la red social X, el refuerzo anunciado por el Ministerio del Interior implica la instalación de mallas de protección en doce estaciones de Policía del Huila y la dotación de elementos antidrones, con el fin de mejorar la defensa de las instalaciones y prevenir acciones criminales que puedan afectar la seguridad de la fuerza pública en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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