Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de varias horas de incertidumbre y problemas para comunicarse, los habitantes de Ataco recuperaron al fin el servicio de telefonía móvil. Según un representante de Claro, operador de telecomunicaciones, una falla en el suministro de energía fue la principal causa de la interrupción, puesto que ocasionó daños en el transformador responsable de alimentar la estación base que brinda cobertura al casco urbano del municipio. Este contratiempo llevó a que, durante ese periodo, los residentes permanecieran incomunicados en una coyuntura particularmente compleja en términos de orden público.

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La preocupación entre la comunidad aumentó porque la suspensión de las comunicaciones coincidió con un episodio violento registrado el viernes 6 de noviembre, cuando la estación de Policía local fue blanco de un ataque en el que, siguiendo reportes iniciales, se habrían utilizado drones y explosivos. Esta situación complicó aún más los intentos de las personas para contactar a sus familiares, pedir ayuda o simplemente mantenerse informados sobre el desarrollo del incidente y la respuesta de las autoridades.

De acuerdo con la información suministrada por Claro, las fluctuaciones en el suministro eléctrico impactaron de manera directa en el funcionamiento de la infraestructura responsable de asegurar la conectividad de los teléfonos móviles en Ataco. Apenas fue posible reparar el transformador dañado, el equipo técnico restableció la operación de los dispositivos de transmisión y con ello la cobertura de telefonía móvil para la zona urbana.

La empresa comunicó oficialmente la normalización del servicio, lo que permitió que los usuarios pudieran retomar sus actividades habituales de comunicación. Esta pronta intervención técnica fue fundamental para superar la emergencia y devolverles a los habitantes la posibilidad de hacer uso de los servicios de telecomunicaciones que, durante la contingencia, se habían visto interrumpidos por completo. Así, se restauró el contacto entre las personas y se aportó algo de tranquilidad en medio de los hechos preocupantes que afronta la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendió el servicio de telefonía móvil en Ataco?

El servicio de telefonía móvil en Ataco se suspendió debido a una falla en el suministro de energía. Según lo informado por Claro, las fluctuaciones eléctricas dañaron el transformador encargado de alimentar la estación base que brinda cobertura al casco urbano. Esta situación ocasionó que los habitantes permanecieran incomunicados durante varias horas.

¿Qué relación tuvo la caída de comunicaciones con los hechos de orden público en Ataco?

La interrupción de las comunicaciones coincidió con un ataque a la estación de Policía de Ataco, llevado a cabo el viernes 6 de noviembre. Según reportes preliminares entregados en el texto, en el ataque habrían sido utilizados drones y explosivos, lo que incrementó la preocupación de la población al dificultar la solicitud de ayuda y el intercambio de información en un momento crítico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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