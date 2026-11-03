Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Planadas, municipio ubicado en el sur del Tolima, vive momentos de preocupación tras la advertencia hecha por el alcalde sobre una alerta de posibles llamadas extorsivas dirigidas a la comunidad. Según datos divulgados por la Administración Municipal, personas desconocidas estarían contactando telefónicamente a los residentes del municipio, exigiendo que abandonen el territorio en un lapso de apenas dos horas. Esta intimidación, además, incluiría instrucciones para que los afectados se dirijan a un supuesto punto de encuentro, aumentando la sensación de inseguridad entre la población.

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Frente a esta situación, las autoridades han hecho un llamado a la calma y entregaron recomendaciones claras a los ciudadanos, según lo informado por la alcaldía. Las indicaciones incluyen no compartir información personal, no hacer transferencias de dinero ni consignaciones, y evitar seguir cualquier tipo de directriz de quienes realicen estas llamadas amenazantes. Entre las sugerencias principales también está bloquear los números telefónicos sospechosos, conservar los registros de las comunicaciones para presentar evidencia y facilitar las respectivas investigaciones, así como reportar de inmediato cualquier amenaza ante las autoridades competentes. Otro aspecto importante es mantenerse informado solo por los canales oficiales y evitar difundir mensajes cuya veracidad no haya sido verificada por las fuentes institucionales.

La reciente alerta se suma a un contexto de dificultades en el orden público de Planadas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la noche del 1 de noviembre hubo ataques con explosivos, los cuales fueron rechazados por la entidad el 2 de noviembre. El hecho dejó, según el balance preliminar citado por la Defensoría, al menos cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses, y varios heridos. El hospital municipal también resultó afectado, con daños en su farmacia, lo que llevó al organismo a solicitar acciones coordinadas al Gobierno nacional, la Gobernación del Tolima y las autoridades de salud, con el fin de garantizar atención a los lesionados, medicamentos y el restablecimiento de los servicios hospitalarios.

La Defensoría del Pueblo recordó que la Alerta Temprana 016 de 2022 ya había advertido sobre la presencia y disputa de grupos armados ilegales en Planadas y municipios vecinos, lo que mantiene la preocupación sobre la seguridad en la zona. Por ello, la entidad pidió mantener la protección de la población civil y las instalaciones sanitarias como prioridad, y reiteró el llamado a no caer en engaños, reportar intimidaciones y consultar información verificada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades de Planadas ante llamadas extorsivas?

Las autoridades de Planadas aconsejan no compartir información personal, no transferir dinero ni seguir instrucciones de personas desconocidas que realicen llamadas amenazantes. Además, sugieren bloquear números sospechosos, guardar los registros de comunicación y reportar inmediatamente estos hechos ante las autoridades competentes para facilitar las investigaciones.

¿Cuál es el contexto de seguridad actual en Planadas según la Defensoría del Pueblo?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, Planadas atraviesa una situación difícil de seguridad, agravada por ataques recientes con explosivos que ocasionaron múltiples víctimas y daños a la infraestructura hospitalaria. La entidad ya había advertido desde la Alerta Temprana 016 de 2022 sobre la presencia y disputas de grupos armados ilegales en la región, lo que ha incrementado el riesgo para la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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