Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En respuesta a una ola de violencia que ha ocasionado alarma entre los habitantes de Ataco, la Alcaldía municipal implementó un conjunto de medidas especiales con el fin de preservar la seguridad y el orden público. La decisión fue motivada por hechos recientes de extrema gravedad: el asesinato de un comerciante valorado por la comunidad, así como la desaparición y posterior hallazgo sin vida de cinco hombres, eventos que, según la Alcaldía, han generado gran conmoción en la zona. De acuerdo con la información proporcionada en el Decreto 182 del 31 de octubre de 2026, las autoridades municipales dispusieron un toque de queda en toda la jurisdicción, abarcando tanto la zona urbana como los centros poblados, corregimientos y sector rural.

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Las restricciones estipuladas en el decreto implican la prohibición de circulación y permanencia de personas entre las 7:00 de la noche y las 7:00 de la mañana de los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. La ley seca, que prohíbe tanto la venta como el consumo de bebidas alcohólicas, estará activa hasta las 7:00 de la mañana del martes 3 de noviembre, y su alcance incluye establecimientos comerciales y espacios públicos. Adicionalmente, se suspendieron toda clase de fiestas, conciertos, celebraciones y reuniones públicas o privadas en lugares abiertos al público durante el tiempo que duren las restricciones.

El Decreto 182 establece ciertas excepciones para el toque de queda, permitiendo la movilidad solo a miembros de la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal médico y farmacéutico de turno, periodistas acreditados, trabajadores nocturnos debidamente certificados y personas responsables de atender emergencias médicas, conforme a lo estipulado por el documento oficial.

Según la Alcaldía de Ataco, estas medidas buscan fortalecer la capacidad preventiva y de control de las autoridades, así como garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de los ciudadanos. En los considerandos del mismo decreto, la Administración relaciona la decisión con una serie de alteraciones del orden público recientes, especialmente asociadas al fenómeno criminal de la minería ilegal y al lamentable aumento en la pérdida de vidas humanas. La Policía Nacional será la encargada de vigilar estrictamente el cumplimiento de las disposiciones decretadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Alcaldía de Ataco decretó toque de queda y ley seca en 2026?

La Alcaldía de Ataco decretó toque de queda y ley seca tras una serie de hechos violentos que incluyeron el asesinato de un comerciante y la desaparición seguida del hallazgo sin vida de cinco hombres. Estas medidas, según el Decreto 182 del 31 de octubre de 2026, buscan restablecer el orden público y reforzar la seguridad ante la alerta generalizada causada por los recientes hechos de violencia en el municipio.

¿Qué excepciones contempla el toque de queda decretado en Ataco?

El toque de queda dispuesto en Ataco permite excepciones para integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal médico y de farmacias de turno, periodistas certificados, trabajadores nocturnos debidamente acreditados y personas que deban responder a emergencias médicas, tal como lo establece el Decreto 182 del 31 de octubre de 2026.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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