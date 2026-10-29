Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomó la decisión de ordenar la militarización temporal de Cúcuta, ciudad ubicada en Norte de Santander, debido a la preocupación creciente por la violencia que se ha intensificado en la localidad y su área metropolitana. Según la información compartida, esta medida implica un refuerzo significativo de la presencia del Ejército Nacional que actuará coordinadamente con la Policía. El propósito central de esta acción es recuperar el orden público y enfrentar a los diferentes grupos armados ilegales y estructuras criminales que actualmente afectan a la región, en una clara respuesta a la reciente oleada de hechos violentos.

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De acuerdo con el anuncio presidencial, la militarización de Cúcuta es una medida temporal, implementada mientras las autoridades trabajan en estabilizar la seguridad en la capital nortesantandereana. El jefe de Estado fue enfático al enviar un mensaje de respaldo a la población local: "Cúcuta no está sola. A los nortesantandereanos les envío un mensaje claro y contundente. No vamos a permitir que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando las familias". Así, el presidente dejó claro que la acción del gobierno busca impedir el avance de los actores criminales y el deterioro de la calidad de vida en la zona.

El mandatario fue preciso en sus instrucciones a los comandantes de la Fuerza Pública, ordenando que utilicen todas las capacidades del Estado para recuperar el control territorial y perseguir a quienes están detrás de la escalada de violencia. La estrategia gubernamental incluye no solo la recuperación del orden sino también el avance en investigaciones para lograr identificar y judicializar a los responsables de los hechos violentos recientemente registrados.

Asimismo, el Gobierno informó que, como parte de su respuesta integral, el próximo 3 de noviembre empezará a operar una campaña militar y policial con capacidades especiales, dirigida a intensificar las acciones contra las organizaciones criminales. Esta campaña contempla una serie de operaciones focalizadas en perseguir a los responsables de la violencia, debilitar las finanzas ilegales y desmantelar las estructuras que amenazan la seguridad de la población.

La escalada de homicidios y ataques con explosivos en Cúcuta y Norte de Santander ha incrementado la preocupación social, y ahora, las autoridades enfrentan el reto de poner en marcha las medidas anunciadas para recuperar la tranquilidad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué militarizaron Cúcuta y cuál es el objetivo de la medida?

La militarización de Cúcuta, de acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, responde al aumento de la violencia y los ataques derivados de la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en la zona. El objetivo de la medida es recuperar el control del orden público, combatir a los actores delincuenciales y brindar seguridad a la población.

¿En qué consiste la campaña militar y policial anunciada para Cúcuta?

La campaña militar y policial, que comenzará el 3 de noviembre, implica un fortalecimiento coordinado entre el Ejército Nacional y la Policía para intensificar operaciones contra organizaciones criminales. Busca identificar, perseguir a responsables de la violencia, afectar las finanzas irregulares de estos grupos y desarticular las estructuras criminales que amenazan a los habitantes de Cúcuta y Norte de Santander.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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